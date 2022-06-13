«Позвонил лично оперативному дежурному»: спасатели отговорили мужчину прыгать с моста в Обь
После беседы он отказался от опасной затеи
Спасателям в Новосибирске удалось отговорить мужчину от опасного прыжка с моста. Инцидент произошел
— Мужчина позвонил лично оперативному дежурному, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте». — Проведена беседа, оказана психологическая поддержка. Мужчина прыгать передумал.
Экипаж спасателей проверил мост и не обнаружил на нем мужчину. О каком именно мосте шла речь, в ведомстве не уточнили.
Вечером в воскресенье в Новосибирске в лесном озере у термального комплекса «Мира Термы» утонул ребенок. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец.