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«Позвонил лично оперативному дежурному»: спасатели отговорили мужчину прыгать с моста в Обь

После беседы он отказался от опасной затеи

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Экипаж спасателей проверил мост и не обнаружил на нем мужчину

Экипаж спасателей проверил мост и не обнаружил на нем мужчину

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Спасателям в Новосибирске удалось отговорить мужчину от опасного прыжка с моста. Инцидент произошел 12 июня около 21:30.

— Мужчина позвонил лично оперативному дежурному, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте». — Проведена беседа, оказана психологическая поддержка. Мужчина прыгать передумал.

Экипаж спасателей проверил мост и не обнаружил на нем мужчину. О каком именно мосте шла речь, в ведомстве не уточнили.

Вечером в воскресенье в Новосибирске в лесном озере у термального комплекса «Мира Термы» утонул ребенок. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец.

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НовосибирскмостСпасатели МАСС
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