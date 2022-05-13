«Три с половиной часа труп удерживали»: пес пассажирки самолета Челябинск — Москва умер в багажном отсеке
Хозяйка Тимона не исключает, что он скончался от переохлаждения
На борту самолета «Аэрофлота» умер пес Тимон породы американский булли. Челябинка Лилия повезла его в Москву, но по прилете в Шереметьево получила переноску с мертвым животным. По словам второй хозяйки пса Марии, которая ждала их в аэропорту, труп им не выдавали три с половиной часа. Владелицы не исключают, что Тимон мог скончаться от переохлаждения.
— Мы две хозяйки Тимона, такая практика существует, так как мы профессионально занимаемся животными. Ему было около двух лет, в Челябинске он жил с ноября 2021 года, а сейчас Лилия повезла его ко мне, чтобы он жил и работал в Москве, — рассказала 74.RU Мария. — Ситуация нестандартная. Но, прежде чем выдвигать какие-то обвинения, нужно получить заключение о вскрытии. Единственное, беспокоит такой момент, что, во-первых, три с половиной часа труп животного удерживали сотрудники терминала и не выдавали его. Они ни в какую не хотели отдавать труп и настаивали на собственной экспертизе. Мы решили, что повезем собаку на вскрытие в независимую ветклинику. Сотрудники всячески противились этому, препятствовали, нам пришлось вызвать наряд полиции. Благодаря полицейским удалось отбить собаку. Сейчас Лилия находится на пути в государственную ветеринарную клинику, чтобы сделать независимую экспертизу.
Мария говорит, что собака была здорова и часто летала в самолетах:
— Непонятно пока, какая причина смерти — мы не исключаем, что это физиологическая особенность животного, но Тимон был обследован, и у него было много перелетов. Также не исключаем, что это могло быть переохлаждение. Потому что мы знаем, что если в трюме не включить отопление, температура может достигать минус 40–50 градусов. Непонятно, почему долго не выдавали собаку. Ждали, пока оттает? Или что?
Хозяйка не стала называть стоимость пса, лишь сказала, что «сумма внушительная». И, по ее словам, если вскрытие покажет, что причиной смерти животного стало переохлаждение, то они будут предъявлять иск к «Аэрофлоту».
— Тимон был импортирован из Китая для того, чтобы здесь вести племенную деятельность. В Москве были питомники, которым бы было интересно поработать с ним, парень был перспективный, — добавила Мария.
В пресс-службе аэропорта Шереметьево не стали комментировать это происшествие и попросили обратиться к представителям авиакомпании.
— Ситуация произошла на борту воздушного судна, собачка уже прилетела к нам в таком состоянии, — сказали 74.RU в Шереметьево.
Мы направили запрос в пресс-службу «Аэрофлота» и опубликуем ответ на него после получения.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат от Челябинской области Владимир Бурматов сообщил 74.RU, что подключится к выяснению обстоятельств этой трагедии.
— Я однозначно этим буду заниматься, мы же добились уже почти от всех авиакомпаний, чтобы они более крупных животных стали пускать в салоны вместе с владельцами, — сказал Владимир Бурматов. — Остался только «Аэрофлот», и у них трагедия за трагедией. Сейчас будем реагировать и инициировать проверки в отношении них, в очередной раз поднимем вопрос о либерализации правил перевозки животных.