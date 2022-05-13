«Три с половиной часа труп удерживали»: пес пассажирки самолета Челябинск — Москва умер в багажном отсеке

Мария говорит, что собака была здорова и часто летала в самолетах:



— Непонятно пока, какая причина смерти — мы не исключаем, что это физиологическая особенность животного, но Тимон был обследован, и у него было много перелетов. Также не исключаем, что это могло быть переохлаждение. Потому что мы знаем, что если в трюме не включить отопление, температура может достигать минус 40–50 градусов. Непонятно, почему долго не выдавали собаку. Ждали, пока оттает? Или что?

Хозяйка не стала называть стоимость пса, лишь сказала, что «сумма внушительная». И, по ее словам, если вскрытие покажет, что причиной смерти животного стало переохлаждение, то они будут предъявлять иск к «Аэрофлоту».