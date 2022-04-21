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В Твери горит военный НИИ — всё вокруг заволокло ядовитым дымом

Здание было деревянным, и огонь быстро распространился

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Персонал НИИ на данный момент эвакуирован

Персонал НИИ на данный момент эвакуирован

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Один человек погиб и 20 пострадали на пожаре в Центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В командовании Тверского гарнизона подтверждают информацию и уточняют, что весь персонал на данный момент эвакуирован.

По данным источника ТАСС, площадь пожара в военном НИИ в Твери составляет 1 тыс. кв. метров, а причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети.

По словам очевидцев, всё вокруг заволокло ядовитым сизо-черным дымом. Пожару присвоен третий ранг сложности.

По предварительным данным, пожар начался на втором этаже НИИ. Из-за деревянных перекрытий огонь быстро распространился по зданию. Очевидцы сообщают, что из-за задымления люди, находившиеся в помещении, не смогли эвакуироваться, им пришлось прыгать из окон.

В тверском НИИ исследовали проблемы воздушно-космической обороны и военно-космической деятельности РФ, объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ, развития систем и средств воздушно-космических сил.

Обновлено в 13:33 мск:

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что число погибших при пожаре выросло до двух человек, судьба еще одного пока не известна. Обрушилась кровля здания оборонного НИИ.

ТверьпожарНИИ
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