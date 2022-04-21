В Твери горит военный НИИ — всё вокруг заволокло ядовитым дымом

Один человек погиб и 20 пострадали на пожаре в Центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В командовании Тверского гарнизона подтверждают информацию и уточняют, что весь персонал на данный момент эвакуирован.

По данным источника ТАСС, площадь пожара в военном НИИ в Твери составляет 1 тыс. кв. метров, а причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети.