В Твери горит военный НИИ — всё вокруг заволокло ядовитым дымом
Здание было деревянным, и огонь быстро распространился
Один человек погиб и 20 пострадали на пожаре в Центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В командовании Тверского гарнизона подтверждают информацию и уточняют, что весь персонал на данный момент эвакуирован.
По данным источника ТАСС, площадь пожара в военном НИИ в Твери составляет 1 тыс. кв. метров, а причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети.
По словам очевидцев, всё вокруг заволокло ядовитым сизо-черным дымом. Пожару присвоен третий ранг сложности.
По предварительным данным, пожар начался на втором этаже НИИ. Из-за деревянных перекрытий огонь быстро распространился по зданию. Очевидцы сообщают, что из-за задымления люди, находившиеся в помещении, не смогли эвакуироваться, им пришлось прыгать из окон.
В тверском НИИ исследовали проблемы воздушно-космической обороны и военно-космической деятельности РФ, объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ, развития систем и средств воздушно-космических сил.
Обновлено в 13:33 мск:
ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что число погибших при пожаре выросло до двух человек, судьба еще одного пока не известна. Обрушилась кровля здания оборонного НИИ.