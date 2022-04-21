«Схватил за руку, притянул и начал бить»: сибирячка ищет мужчину, который напал на ее 12-летнего сына

Подросток рассказал маме, что мужчина несколько раз ударил его ладонью по голове, а затем начал бить кулаками по лицу, содрал кожу на скуле, также мальчик получил удары по рукам и пальцам. Вернувшись домой, напуганный подросток рассказал о случившемся родителям. София с мужем сразу же отправились на площадку, но людей к тому времени там уже не было. После этого они пошли в полицию.

— Позже вечером сыну стало плохо — пожаловался на головную боль. Мы поехали в больницу. У ребенка множественные ушибы мягких тканей головы, лица, смещение нижней челюсти (справки есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Утром его отпустили домой, но с условием, что будет постельный режим и мы пройдем обследование у невропатолога и офтальмолога. Офтальмолога прошли днем, у сына упало зрение и мы не знаем на совсем или временно. Врач обнадежил, сказал, что возможно зрение восстановиться, как только сойдут гематомы на голове. Сейчас мой сын сильно напуган, боится куда-то выходить и уходить далеко от нас с мужем, — делиться с НГС София. Женщина попросила очевидцев происшествия связаться с ней по номеру 8–993–014–27–54.