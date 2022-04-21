«Схватил за руку, притянул и начал бить»: сибирячка ищет мужчину, который напал на ее 12-летнего сына
Сейчас мальчик проходит медицинское обследование
В Калининском районе Новосибирска 20 апреля 12-летнего мальчика избил неизвестный мужчина, одетый в камуфляжный костюм. Ребенку потребовалась помощь врачей, его мать обратилась в полицию и сейчас рассчитывает найти свидетелей происшествия.
— Вчера, 20 апреля, мой ребенок пошел гулять на площадку возле дома на Тюленина 16/1. На площадке он повздорил с мальчиком, который не хотел уступать качели и пнул моего сына по ноге. Сын дал сдачи — пнул в ответ и отправился в сторону своего двора. По пути, уже между домов на Мясниковой, его поймал незнакомый мужчина, одетый в камуфляжную форму, возможно, папа того мальчика, с которым подрался мой сын. Мужчина схватил сына за руку, притянул к себе и начал бить, — рассказывает мать пострадавшего мальчика София, попросившая не называть свою фамилию.
Подросток рассказал маме, что мужчина несколько раз ударил его ладонью по голове, а затем начал бить кулаками по лицу, содрал кожу на скуле, также мальчик получил удары по рукам и пальцам. Вернувшись домой, напуганный подросток рассказал о случившемся родителям. София с мужем сразу же отправились на площадку, но людей к тому времени там уже не было. После этого они пошли в полицию.
— Позже вечером сыну стало плохо — пожаловался на головную боль. Мы поехали в больницу. У ребенка множественные ушибы мягких тканей головы, лица, смещение нижней челюсти (справки есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Утром его отпустили домой, но с условием, что будет постельный режим и мы пройдем обследование у невропатолога и офтальмолога. Офтальмолога прошли днем, у сына упало зрение и мы не знаем на совсем или временно. Врач обнадежил, сказал, что возможно зрение восстановиться, как только сойдут гематомы на голове. Сейчас мой сын сильно напуган, боится куда-то выходить и уходить далеко от нас с мужем, — делиться с НГС София. Женщина попросила очевидцев происшествия связаться с ней по номеру 8–993–014–27–54.
В полиции корреспонденту НГС уточнили, что проводится проверка.
— Заявление в полицию поступило вчера вечером от матери несовершеннолетнего. В настоящее время в полиции проходят все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств и лица совершившего противоправные действия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В марте похожий случай произошел в центре Новосибирска. Днем 26 марта на Красном проспекте неизвестный мужчина жестоко избил 13-летнего мальчика.