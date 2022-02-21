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В Заельцовском районе Новосибирска иномарка сбила 8-летнего мальчика

Ребенок переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода

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Мальчика увезли в больницу

Мальчика увезли в больницу

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Вечером в понедельник, 21 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска иномарка сбила 8-летнего ребенка.

— В 19 часов 50 минут на территории Заельцовского района водитель 1981 года рождения на автомобиле «Хендай-Солярис» двигался по улице Ельцовской со стороны улицы Владимировской в сторону улицы Холодильной и у дома № 6 по улице Ельцовской совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил через проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавшего 8-летнего мальчика увезли в больницу. Его предварительный диагноз — сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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ГИБДДсбил ребенка
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