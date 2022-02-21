В Заельцовском районе Новосибирска иномарка сбила 8-летнего мальчика

Вечером в понедельник,
— В 19 часов 50 минут на территории Заельцовского района водитель 1981 года рождения на автомобиле «Хендай-Солярис» двигался по улице Ельцовской со стороны улицы Владимировской в сторону улицы Холодильной и у дома
Пострадавшего 8-летнего мальчика увезли в больницу. Его предварительный диагноз — сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.
На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Сегодня «Газель» сбила двух сотрудников Сибирской энергетической компании.