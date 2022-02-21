Ущерб в 80 тысяч: в Новосибирской области задержали браконьера, который убил двух косуль

В субботу, 19 февраля, в Куйбышевском районе Новосибирской области был выявлен факт незаконной охоты. Об этом в полицию сообщил государственный инспектор по охране животного мира.
— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали 38-летнего жителя города Новосибирска. Установлено, что мужчина накануне приехал в гости к товарищу и на территории охотничьего хозяйства, расположенного в 6 км от села Новокиевка, произвел незаконный отстрел двух особей косули сибирской. Ущерб составил 80 000 рублей. Оружие, из которого производился отстрел, изъято, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.