21 февраля понедельник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 2/10
usd 75.76
eur 86.15
Тема дняИнсульт у рабочего на стройке четвертого моста
Все новости
Все новости

Ущерб в 80 тысяч: в Новосибирской области задержали браконьера, который убил двух косуль

Задержанным оказался 38-летний житель Новосибирска

1 175
9Обсудить

Поделиться

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде

Поделиться

В субботу, 19 февраля, в Куйбышевском районе Новосибирской области был выявлен факт незаконной охоты. Об этом в полицию сообщил государственный инспектор по охране животного мира.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали 38-летнего жителя города Новосибирска. Установлено, что мужчина накануне приехал в гости к товарищу и на территории охотничьего хозяйства, расположенного в 6 км от села Новокиевка, произвел незаконный отстрел двух особей косули сибирской. Ущерб составил 80 000 рублей. Оружие, из которого производился отстрел, изъято, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данному факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Проводится расследование.

Недавно в Ордынском районе Новосибирской области поймали браконьера, который убил двух косуль.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

браконьерствополиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter