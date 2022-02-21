«Игрались и прыгали в снег»: под Новосибирском мальчик напоролся на арматуру в котловане — его отвезли в больницу

В Бердске 20 февраля
— На стройке котлован стоит, и мальчишки там игрались. Прыгали в снег в микрорайоне Раздольном. При прыжке он напоролся на арматуру. Освободиться сам не смог. Вызвали спасателей. Они перекусили эту арматуру. Она в пятку попала, — рассказали в Бердском поисково-спасательном отряде МЧС России.
Мальчика вытащили из котлована на носилках и доставили к автомобилю скорой помощи.
По данным сайта Novostroy, застройщик микрорайона Раздольного в Бердске — компания «Центр строительной комплектации». По данным «Контур.Фокуса», фирму зарегистрировали в
В компании «ИПФ-инвест» не ответили на звонок корреспондента НГС. Номера фирмы «Альфа-Центр» не указаны в базе «Контур.Фокус».
В понедельник, 17 января, в ДКБ