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«Игрались и прыгали в снег»: под Новосибирском мальчик напоролся на арматуру в котловане — его отвезли в больницу

Он не смог освободиться самостоятельно

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Инцидент произошел 20 февраля

Инцидент произошел 20 февраля

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В Бердске 20 февраля 13-летний мальчик упал на арматуру на стройке. Чтобы освободить ногу мальчика от арматуры, прохожие вызвали спасателей МЧС.

— На стройке котлован стоит, и мальчишки там игрались. Прыгали в снег в микрорайоне Раздольном. При прыжке он напоролся на арматуру. Освободиться сам не смог. Вызвали спасателей. Они перекусили эту арматуру. Она в пятку попала, — рассказали в Бердском поисково-спасательном отряде МЧС России.

Мальчика вытащили из котлована на носилках и доставили к автомобилю скорой помощи.

По данным сайта Novostroy, застройщик микрорайона Раздольного в Бердске — компания «Центр строительной комплектации». По данным «Контур.Фокуса», фирму зарегистрировали в 2006 году. В 2018-м ее признали банкротом. Ее учредители — «ИПФ-инвест», ООО «Альфа-Центр» и Юрий Лохов.

В компании «ИПФ-инвест» не ответили на звонок корреспондента НГС. Номера фирмы «Альфа-Центр» не указаны в базе «Контур.Фокус».

В понедельник, 17 января, в ДКБ № 1 по улице Вертковской в Новосибирске бригада скорой помощи доставила 11-летнего школьника с острым отравлением. Приятель отравившегося рассказал сотрудникам полиции, что тот курил электронную сигарету, после чего ему стало плохо.

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