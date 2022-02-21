«Игрались и прыгали в снег»: под Новосибирском мальчик напоролся на арматуру в котловане — его отвезли в больницу

В понедельник, 17 января, в ДКБ № 1 по улице Вертковской в Новосибирске бригада скорой помощи доставила 11-летнего школьника с острым отравлением. Приятель отравившегося рассказал сотрудникам полиции, что тот курил электронную сигарету, после чего ему стало плохо.

