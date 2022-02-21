Трехлетняя девочка пострадала в ДТП с «Кадиллаком» в Новосибирске

Сегодня утром в Калининском районе Новосибирска столкнулись две иномарки. В одной из них была маленькая девочка — она пострадала от удара.
Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, авария произошла в 10:50 на Тюленина, 28. Водитель 1983 года рождения на «Тойота Камри» врезался в «Кадиллак». В результате пострадала пассажирка «Кадиллака», девочка 3,5 года.
В инспекции уточнили, что характер травм ребенка уточняется. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Вечером в пятницу, 18 февраля, в Затулинском жилмассиве произошла авария, в которой пострадал 8-летний мальчик. Мы публиковали видео с последствиями аварии. На записи видно, что один из ее участников — автомобиль, брендированный «Яндекс.Такси», у которого отвалился бампер. На другой стороне дороги стоит машина, брендированная Uber.