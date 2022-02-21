Пожилая пара скончалась в одном из домов Новосибирска

20 февраля спасатели МАСС прибыли на вызов жителей многоэтажки на Олеко Дундича: люди обеспокоились тем, что пожилые соседи несколько дней не выходили из своей квартиры и не отвечали на звонки. Прибывшие спасатели вскрыли дверь, обнаружив два бездыханных тела.
— Заблокирована дверь, пожилая пара не отвечает. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружены пожилые мужчина и женщина (
В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области подтвердили информацию МАСС.
— 20 февраля в отдел полиции «Калининский» поступило сообщение от соседей, что супруги давно не выходят из своей квартиры. Прибыв на место, сотрудники обнаружили их тела. В связи с тем, что признаков насильственной смерти предварительно не установлено, тела переданы на экспертизу в областное бюро судебной экспертизы. По ее результатам будет принято процессуальное решение, на сегодняшний день оснований для возбуждения уголовного дела не усмотрено, — сообщили НГС в пресс-службе областного главка полиции.
На днях тело первокурсницы нашли в одном из общежитий НГУ ее соседки. Причину смерти устанавливают следователи.