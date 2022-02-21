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Тема дняПожилая пара найдена мертвой
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Пожилая пара скончалась в одном из домов Новосибирска

Точные ответы о причине смерти пенсионеров даст судебно-медицинская экспертиза

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Оснований для возбуждения уголовного дела в МВД на данный момент не усматривают

Оснований для возбуждения уголовного дела в МВД на данный момент не усматривают

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20 февраля спасатели МАСС прибыли на вызов жителей многоэтажки на Олеко Дундича: люди обеспокоились тем, что пожилые соседи несколько дней не выходили из своей квартиры и не отвечали на звонки. Прибывшие спасатели вскрыли дверь, обнаружив два бездыханных тела.

— Заблокирована дверь, пожилая пара не отвечает. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружены пожилые мужчина и женщина (1938 г. р.). Тела переданы сотрудникам отдела полиции, — сообщается в сводке МАСС за минувшие сутки.

В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области подтвердили информацию МАСС.

— 20 февраля в отдел полиции «Калининский» поступило сообщение от соседей, что супруги давно не выходят из своей квартиры. Прибыв на место, сотрудники обнаружили их тела. В связи с тем, что признаков насильственной смерти предварительно не установлено, тела переданы на экспертизу в областное бюро судебной экспертизы. По ее результатам будет принято процессуальное решение, на сегодняшний день оснований для возбуждения уголовного дела не усмотрено, — сообщили НГС в пресс-службе областного главка полиции.

На днях тело первокурсницы нашли в одном из общежитий НГУ ее соседки. Причину смерти устанавливают следователи.

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