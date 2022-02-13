На Первомайке «Фольксваген-Поло» отбросило в ограждение после столкновения с другим авто

Сегодня, 13 февраля, на Старом шоссе в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобили «Фольксваген-Поло» и «Ниссан». После столкновения «Фольксваген» отбросило в ограждение.
В полиции уточнили, что обошлось без пострадавших.
— По данным дежурной части полка ДПС, ДТП с материальным ущербом, без пострадавших. По предварительным выводам, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, — сообщила НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Юлия Ракунова.
3 февраля скорая протаранила бетонное ограждение после столкновения со «Шкодой» на пересечении улиц Добролюбова и Кирова. В машине находился несовершеннолетний пациент, но пострадала только фельдшер — она сломала руку.