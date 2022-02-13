Водитель «Киа» въехал в троллейбус и сбежал, бросив машину

Днём 13 февраля рядом со зданием на Октябрьской магистрали, 4 произошло ДТП: белая «Киа» въехала в троллейбус, не пропустив его на дороге.
Как сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте», находившиеся в автомобиле скрылись. В аварии никто не пострадал.
По информации пресс-службы ГИБДД Новосибирской области, автомобиль был взят в аренду, и сейчас сотрудники ведомства устанавливают водителя, который им управлял. К поискам сбежавшего водителя также подключились сотрудники полиции, возбуждено административное разбирательство.
— Госавтоинспекция напоминает, что, согласно правилам дорожного движения, водители не должны покидать места дорожно-транспортного происшествия, участником которого они являются, — прокомментировали в ГИБДД. — В данном случае водитель будет привлечён по статье 12.27 Административного кодекса КоАП РФ, за что предусмотрен административный арест до 15 суток либо лишение права управления.
Похожий случай произошёл примерно на том же месте в октябре: тогда автомобиль не просто бросили на дорогу, но ещё и устроили пьяную потасовку.