Пьяный водитель устроил потасовку и бросил машину в центре Новосибирска

Вчера, 26 октября, на Октябрьской магистрали компания нетрезвых молодых людей устроила потасовку прямо на дороге, а затем бросила там машину.
Об этом в сообществе АСТ-54 во «ВКонтакте» рассказала одна из очевидиц инцидента Анна Добровольская. По словам девушки, «очень сильно выпившая» компания людей ехала по Кирова в сторону центра на ВАЗе и чуть не спровоцировала аварию. После замечания одного из участников движения водитель ВАЗа устроил драку.
— Мы с мужем не собирались его останавливать. Мы ехали домой, нужно было забрать ребенка из садика. А тут он. Провоцировал ДТП, летел по встречке. После того как он увидел, что я на него смотрю, на ближайшем светофоре выскочил из своей машины и пошел в сторону моей пассажирской двери. Естественно, муж вышел. Были оскорбления, угрозы сжечь нам машину. В итоге — драка, — рассказала журналисту НГС Анна. Она добавила, что сняла основную часть драки на видео, но отказалась предоставить его для публикации.
Однако в АСТ-54 опубликовали небольшое видео с потасовкой.
Во время драки, по словам Анны, она вытащила ключи из замка зажигания ВАЗа.
— Водитель, когда понял, что не может уехать, просто собрал все вещи, включая содержимое бардачка, и ушел. <...> Час пик, центр — чем это всё могло закончиться? Драмой. Пьяный за рулем — убийца. Это аксиома без всяких «если» и «да всё нормально», — сказала Анна.
Анна с мужем вызвали полицию, но не дождались сотрудников и уехали с места. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт вызова и сообщили, что немедленно выехали на место.
— 26 октября в 16:15 в ГИБДД поступила информация о конфликте на проезжей части улицы Кирова. На место незамедлительно прибыл экипаж ГИБДД. По указанному адресу никого из граждан не оказалось. Оставленный на проезжей части автомобиль ВАЗ был эвакуирован на спецстоянку за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время проводится проверка сотрудниками ГИБДД и отдела полиции, в ходе которой будет установлен владелец транспортного средства и все обстоятельства. Автомобиль в розыске и угоне не числится, — сказали в полиции.
Этим летом на площади Маркса произошла драка между двумя водителями — происшествие на видео сняла читательница НГС Ксения. Девушка рассказала, что конфликт начался на пересечении улиц Новогодней и Ватутина и после того, как водители «поиграли в догонялки».