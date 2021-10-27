Пьяный водитель устроил потасовку и бросил машину в центре Новосибирска

Вчера, 26 октября, на Октябрьской магистрали компания нетрезвых молодых людей устроила потасовку прямо на дороге, а затем бросила там машину.

Об этом в сообществе АСТ-54 во «ВКонтакте» рассказала одна из очевидиц инцидента Анна Добровольская. По словам девушки, «очень сильно выпившая» компания людей ехала по Кирова в сторону центра на ВАЗе и чуть не спровоцировала аварию. После замечания одного из участников движения водитель ВАЗа устроил драку.

— Мы с мужем не собирались его останавливать. Мы ехали домой, нужно было забрать ребенка из садика. А тут он. Провоцировал ДТП, летел по встречке. После того как он увидел, что я на него смотрю, на ближайшем светофоре выскочил из своей машины и пошел в сторону моей пассажирской двери. Естественно, муж вышел. Были оскорбления, угрозы сжечь нам машину. В итоге — драка, — рассказала журналисту НГС Анна. Она добавила, что сняла основную часть драки на видео, но отказалась предоставить его для публикации.