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Два автобуса столкнулись в Красноярском крае: пострадало 10 пассажиров — один из них 11-летний ребенок

Госпитализированы два человека

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ДТП произошло сегодня в поселке Богучаны на севере края на улице Ленина-Джапаридзе

ДТП произошло сегодня в поселке Богучаны на севере края на улице Ленина-Джапаридзе

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В Красноярском крае столкнулись два пассажирских автобуса — пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

ДТП произошло сегодня в поселке Богучаны на севере края на улице Ленина-Джапаридзе. Столкнулись маршрутный ПАЗ № 8А и рейсового ЛИАЗ №102, двигавшегося по маршруту Таежный — Богучаны.

— По предварительной информации 61-летний водитель автобуса ПАЗ не предоставил преимущество в движении 29-летнему водителю автобуса ЛИАЗ. В момент ДТП в ПАЗе находилось 15 человек, в ЛИАЗе — 35. В настоящее время 9 пассажиров, в том числе одного 11-летнего ребенка осматривают медики, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. — На место выехал начальник районной Госавтоинспекции Дмитрий Баюров.

В ведомстве уточнили, что из 10 пострадавших двое сейчас госпитализированы.

В середине декабря микроавтобус из Новосибирска попал в ДТП под Томском.

Ранее в Новосибирской области на трассе в сторону Карасука перевернулся микроавтобус и остался на крыше в кювете. В ДТП пострадали три человека.

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ДТПДТП с пострадавшими
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