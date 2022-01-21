Два автобуса столкнулись в Красноярском крае: пострадало 10 пассажиров — один из них 11-летний ребенок

В Красноярском крае столкнулись два пассажирских автобуса — пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

ДТП произошло сегодня в поселке Богучаны на севере края на улице Ленина-Джапаридзе. Столкнулись маршрутный ПАЗ № 8А и рейсового ЛИАЗ №102, двигавшегося по маршруту Таежный — Богучаны.

— По предварительной информации 61-летний водитель автобуса ПАЗ не предоставил преимущество в движении 29-летнему водителю автобуса ЛИАЗ. В момент ДТП в ПАЗе находилось 15 человек, в ЛИАЗе — 35. В настоящее время 9 пассажиров, в том числе одного 11-летнего ребенка осматривают медики, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. — На место выехал начальник районной Госавтоинспекции Дмитрий Баюров.