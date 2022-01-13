Трое новосибирцев подделали машинное масло известных брендов на 6 миллионов рублей

Трое новосибирцев в течение двух лет подделывали машинное масло известных брендов. Ущерб от их действий оценили в 6 миллионов рублей. В ближайшее время они предстанут перед судом, сообщает пресс-центр МВД России. Обязанности по ведению преступного бизнеса были распределены между тремя участниками группы: организатором, менеджером региональных оптовых продаж и кладовщиком.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год злоумышленники хранили и реализовывали емкости с моторным маслом, незаконно маркированные товарными знаками известных производителей. Фальсификат сбывали на территории Сибирского федерального округа.