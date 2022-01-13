Трое новосибирцев подделали машинное масло известных брендов на 6 миллионов рублей

Трое новосибирцев в течение двух лет подделывали машинное масло известных брендов. Ущерб от их действий оценили в 6 миллионов рублей. В ближайшее время они предстанут перед судом, сообщает пресс-центр МВД России. Обязанности по ведению преступного бизнеса были распределены между тремя участниками группы: организатором, менеджером региональных оптовых продаж и кладовщиком.
По версии следствия, с 2018 по 2020 год злоумышленники хранили и реализовывали емкости с моторным маслом, незаконно маркированные товарными знаками известных производителей. Фальсификат сбывали на территории Сибирского федерального округа.
Полицейские провели контрольные закупки — всего они закупили больше тонны смазочных материалов. Экспертиза показала, что вся приобретенная продукция является контрафактной.
Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное организованной группой). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
Подозреваемых задержали в июне 2020 года. В ходе обысков было изъято больше 10 тонн масла. Ущерб правообладателям превысил 6 миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
В конце 2021 года в региональном МВД сообщили, что в Новосибирской области завели 24 уголовных дела из-за поддельных QR-кодов — действия попадают под статью о подделке документов. Мы писали, что за это грозит.