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В Новосибирской области завели 24 уголовных дела из-за поддельных QR-кодов — что за это грозит

Действия попадают под статью о подделке документов

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Всего в полицию поступило 99 сообщений о незаконном обороте документов о вакцинации против <nobr class="_">COVID-19</nobr>

Всего в полицию поступило 99 сообщений о незаконном обороте документов о вакцинации против COVID-19

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В Новосибирской области с начала действия режима QR-кодов возбудили 24 уголовных дела по факту незаконной реализации и использования QR-кодов. Данные актуальны по состоянию на 12 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по НСО.

— В период с 1 марта 2020 года по 12 декабря 2021 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 99 заявлений и сообщений о фактах незаконной реализации (использования) документов о вакцинации против COVID-19, из которых по 24 принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, — сказано в официальном ответе.

Ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо ареста на срок от четырех до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Также напоминаем, какие запреты сейчас действуют в Новосибирской области из-за ковида. Всю актуальную информацию мы собрали в 10 карточках.

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QR-кодподделка документов
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