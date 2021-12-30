«Можно спасти 6000 россиян». 80-летняя женщина написала на снегу SOS, но ее так и не нашли. Почему полиция тянет с поиском по биллингу?

— Здесь вина не самих сотрудников, которых затюкали и которые боятся шаг вправо или шаг влево сделать, а Следственного комитета и прокуратуры — они не думая возбуждают уголовные дела и прививают сотрудникам полную апатию к оперативно-служебной деятельности. Представьте: сидит какой-нибудь сотрудник дежурной части, забитый жизнью и считающий дни до пенсии. Он исходит из того, что любой контакт со всякими там руководителями сотовых компаний, тем более в нерабочее время, — да ну его на фиг, потом еще жалоба будет, да неизвестно, что на это начальство скажет.



Попытки объяснить отказ искать пропавшего человека по местоположению телефона защитой персональных данных Колосовский считает несостоятельными. Вот как адвокат аргументирует это с точки зрения теории права:



— Закон «О персональных данных» — это общая норма, а часть 7 статьи 8 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» является специальной нормой, регулирует конкретно эти взаимоотношения, поэтому применению подлежит именно она. На эту тему есть позиция Конституционного суда, подтвержденная десятками постановлений и определений.

Между тем ГУ МВД по Челябинской области заявило, что информация о том, что при поиске пропавшей в Магнитогорске пенсионерки полиция отказывалась проверять геолокацию телефона без решения суда и провела биллинг только на третий день после обращения родных женщины, не соответствует действительности.

— С момента обращения в полицию родственников пропавшей сотрудниками полиции незамедлительно организован комплекс разыскных мероприятий, в том числе в установленном законом порядке своевременно использованы все технические возможности, — утверждают в полиции. — В поисках пропавшей было задействовано максимальное количество личного состава, волонтеров, кинологов со служебно-разыскными собаками, специальной техники. Однако, несмотря на принятые меры и проведение технических мероприятий с использованием методик геолокации, спасти женщину не удалось.



В региональном главке также попросили тщательно проверять рассказы участников событий «во избежание публикаций с искаженной информацией». Журналисты 74.RU еще раз связались с родственником пенсионерки, который высказал претензии в адрес силовиков, Эдуардом Мухаметовым. Он считает заявление от ГУ МВД попыткой оправдаться.



— У меня в полицию приезжали теща, жена, просили, пока телефон не сел, пробить по биллингу, но они сказали: «Мы без решения суда не можем этого сделать, только по решению суда», — говорит Эдуард Мухаметов. — Понимаете, если телефон включен, когда они биллинг делают, сигнал идет на телефон в радиусе 500 на 500. В таком случае мы бы сразу поняли, где она находится. А полиция начала пробивать геолокацию, когда телефон уже сел. Мы уже ориентировались от антенн связи.



Информация том, что полиция на самом деле имеет право пользоваться биллингом для поиска пропавших, не дожидаясь решения суда, стала открытием для родственника погибшей пенсионерки.



«Биллинг не помогает быстро найти человека»

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», депутат Госдумы Олег Леонов соглашается с тем, что существует проблема исполнителей: полиция не всегда выполняет требования закона и быстро запрашивает местоположение. Но это, по мнению эксперта, только одна из трудностей. Вторая заключается в том, что у биллинга слишком низкая точность.



— Даже если бы сотрудники полиции сразу провели биллинг, то зона, на которую бы он указал, была бы очень большой — десятки квадратных километров. Это никак не помогло бы быстро найти человека, — комментирует Олег Леонов. — Поэтому мы сейчас пытаемся принять закон, по которому точность будет приемлемой. Мы добиваемся этого нормативного акта уже 10 лет.



По словам депутата, точность определения местоположения в природной среде нужно сократить до 500 метров. Сделать это можно получить за счет модернизации сетей сотовой связи и передачи спутниковых координат при звонке на 112. Также необходимо позволить спасателям использовать специальные поисковые инструменты.



— Если эти три вещи будут приняты, то в России можно будет спасать порядка 6 тысяч человек в год, — отмечает координатор поисково-спасательного отряда. — Вот это размер проблемы — такое количество людей погибает с включенным мобильным телефоном из-за того, что их сейчас технически невозможно найти.

Уже прошло предварительное обсуждение законопроекта, в весеннюю сессию его должны внести в Госдуму.

