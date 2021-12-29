«Может взорваться, если попадет вода»: МЧС вызвали в новосибирский вуз из-за опасного металла

Сегодня вечером, 29 декабря, в лаборатории Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) из-за опасного металла вызвали сотрудников МЧС.

— Панику подняла заведующая лабораторией, когда увидела, что во время опытов был нарушен порядок хранения металла. По правилам, его помещают в металлическую емкость и заливают керосином. Металлизированный натрий представляет собой мягкий металл. При соприкосновении с кислородом он может привести к возгоранию, при соприкосновении с водой может взрываться, — сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Павел Винаков.