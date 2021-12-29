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Тема дняВ вуз вызвали МЧС из-за опасного металла
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«Может взорваться, если попадет вода»: МЧС вызвали в новосибирский вуз из-за опасного металла

Заведующая лабораторией заметила, что вещество хранили неправильно

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Во время опытов лаборатории нарушили порядок хранения металлизированного натрия

Во время опытов лаборатории нарушили порядок хранения металлизированного натрия

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Сегодня вечером, 29 декабря, в лаборатории Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) из-за опасного металла вызвали сотрудников МЧС.

— Панику подняла заведующая лабораторией, когда увидела, что во время опытов был нарушен порядок хранения металла. По правилам, его помещают в металлическую емкость и заливают керосином. Металлизированный натрий представляет собой мягкий металл. При соприкосновении с кислородом он может привести к возгоранию, при соприкосновении с водой может взрываться, — сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Павел Винаков.

В настоящий момент риски возгорания или взрыва устранены, опасное вещество поместили на хранение. На месте до сих пор работают специалисты. В СибУПК на звонки корреспондента не ответили.

26 декабря в Новосибирске в квартире у 80-летней бабушки нашли арсенал оружия и взрывчатки. На склад наткнулась родственница во время ремонта.

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