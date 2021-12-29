«Спешила на электричку»: товарный поезд насмерть сбил перебегавшую пути женщину под Новосибирском

В городе Обь под Новосибирском товарный поезд насмерть сбил женщину. Инцидент произошел сегодня, 29 декабря, около 7 утра.
— Женщина шла на электричку, в числе других пассажиров пересекала железнодорожные пути, но замешкалась и не успела покинуть опасную зону. Несмотря на меры, принятые машинистом грузового поезда, избежать столкновения с человеком не удалось, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
Локомотив задел женщину, несмотря на экстренное торможение. Женщина скончалась на месте происшествия.
Восточное межрегиональное следственное управление сейчас проводит доследственную проверку.
— В очередной раз обращаем внимание граждан, что пренебрежение правилами поведения на железной дороге может стать причиной трагедии, — добавили в ведомстве.
В середине декабря в Новосибирске следователи начали проверку из-за смерти