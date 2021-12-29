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«Спешила на электричку»: товарный поезд насмерть сбил перебегавшую пути женщину под Новосибирском

Спасти пострадавшую не удалось

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Погибшая не успела вовремя пересечь пути

Погибшая не успела вовремя пересечь пути

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В городе Обь под Новосибирском товарный поезд насмерть сбил женщину. Инцидент произошел сегодня, 29 декабря, около 7 утра. 67-летняя местная жительница перебегала пути на платформе станции «Аэрофлот».

— Женщина шла на электричку, в числе других пассажиров пересекала железнодорожные пути, но замешкалась и не успела покинуть опасную зону. Несмотря на меры, принятые машинистом грузового поезда, избежать столкновения с человеком не удалось, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Локомотив задел женщину, несмотря на экстренное торможение. Женщина скончалась на месте происшествия.

Восточное межрегиональное следственное управление сейчас проводит доследственную проверку.

— В очередной раз обращаем внимание граждан, что пренебрежение правилами поведения на железной дороге может стать причиной трагедии, — добавили в ведомстве.

В середине декабря в Новосибирске следователи начали проверку из-за смерти 44-летнего мужчины: его сбила электричка. Инцидент произошел на станции «Плехановская», которая находится рядом с Ипподромской магистралью.

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