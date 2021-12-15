«Пропустил одну электричку, а вторую не заметил»: в Новосибирске поезд насмерть сбил 44-летнего мужчину

В Новосибирске следователи начали проверку из-за смерти
— Мужчина переходил железнодорожные пути по специально оборудованному настилу. При этом он, пропуская электричку, следовавшую по первому пути, не обратил внимания на то, что по второму пути следует вторая электричка, которая задела его выступающими частями локомотива. От полученных травм пострадавший скончался на месте, — рассказали в восточном межрегиональном СУТ СК России.
В управлении на транспорте МВД по СФО добавили, что машинист электропоезда подавал сигнал и применил экстренное торможение, но это не помогло.
В Новосибирске 26 ноября утром на перегоне между станциями Камышенская и Инструментальный завод погибла