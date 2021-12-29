Пассажир попал в полицию после потасовки с кондуктором из-за маски в новосибирском автобусе

Утром 29 декабря к новосибирскому автобусу № 4 вызвали полицию из-за потасовки между кондуктором и пассажиром. Последний отказывался надевать маску.

Автобус остановился на середине маршрута, пассажиры покинули салон. На место вызвали полицию.

— Зашел на остановке мужчина, ему кондуктор сказала: надеть маску. Он сел ближе к окну, но кондуктор немножко эмоционально продолжала настаивать на маске. Он спросил: есть ли здесь маска, она ответила, что здесь нет маски. После чего она указала на выход, он понял раза с третьего, может быть. И потом там была ругань, маты. И началась потасовка между кондуктором и пассажиром, — рассказал читатель НГС, Кирилл.