Пассажир попал в полицию после потасовки с кондуктором из-за маски в новосибирском автобусе

Утром 29 декабря к новосибирскому автобусу
Автобус остановился на середине маршрута, пассажиры покинули салон. На место вызвали полицию.
— Зашел на остановке мужчина, ему кондуктор сказала: надеть маску. Он сел ближе к окну, но кондуктор немножко эмоционально продолжала настаивать на маске. Он спросил: есть ли здесь маска, она ответила, что здесь нет маски. После чего она указала на выход, он понял раза с третьего, может быть. И потом там была ругань, маты. И началась потасовка между кондуктором и пассажиром, — рассказал читатель НГС, Кирилл.
Как рассказал Кирилл, в салон вышел водитель автобуса. Он оттащил пассажира от кондуктора. Автобус остановили на остановке «Кристалл» в 09:10. Пассажиры дальше добирались самостоятельно. Кондуктор вызвала полицию.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили выезд на место.
— В 09:00 в полицию поступило сообщение о конфликте в автобусе в Ленинском районе города. На место прибыл патруль. Пассажир был доставлен для дальнейшего разбирательства. В отношении него был составлен административный протокол, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В ООО «Автоальянс», которое является перевозчиком автобуса
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В «Автоальянс» рассказали о состоянии кондуктора и водителя после происшествия.
— При движении зашел пассажир, попросили его надеть маску, но он отказался. Хотели остановить машину и предложить выйти гражданину, он стал вести себя агрессивно, ударил кондуктора по лицу. У кондуктора гематома. Вышел водитель, хотел как-то задержать человека, но ему попало по ноге. Нога опухла. На больничный скорее всего уйдет, — рассказал замдиректора фирмы.
В Новосибирске в автобусе