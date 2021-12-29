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Пассажир попал в полицию после потасовки с кондуктором из-за маски в новосибирском автобусе

Водитель остановил поездку и вмешался в конфликт

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Пассажиров автобуса высадили во время поездки

Пассажиров автобуса высадили во время поездки

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Утром 29 декабря к новосибирскому автобусу № 4 вызвали полицию из-за потасовки между кондуктором и пассажиром. Последний отказывался надевать маску.

Автобус остановился на середине маршрута, пассажиры покинули салон. На место вызвали полицию.

— Зашел на остановке мужчина, ему кондуктор сказала: надеть маску. Он сел ближе к окну, но кондуктор немножко эмоционально продолжала настаивать на маске. Он спросил: есть ли здесь маска, она ответила, что здесь нет маски. После чего она указала на выход, он понял раза с третьего, может быть. И потом там была ругань, маты. И началась потасовка между кондуктором и пассажиром, — рассказал читатель НГС, Кирилл.

Как рассказал Кирилл, в салон вышел водитель автобуса. Он оттащил пассажира от кондуктора. Автобус остановили на остановке «Кристалл» в 09:10. Пассажиры дальше добирались самостоятельно. Кондуктор вызвала полицию.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили выезд на место.

— В 09:00 в полицию поступило сообщение о конфликте в автобусе в Ленинском районе города. На место прибыл патруль. Пассажир был доставлен для дальнейшего разбирательства. В отношении него был составлен административный протокол, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ООО «Автоальянс», которое является перевозчиком автобуса № 4, ситуацию не прокомментировали.

Обновлено

В «Автоальянс» рассказали о состоянии кондуктора и водителя после происшествия.

— При движении зашел пассажир, попросили его надеть маску, но он отказался. Хотели остановить машину и предложить выйти гражданину, он стал вести себя агрессивно, ударил кондуктора по лицу. У кондуктора гематома. Вышел водитель, хотел как-то задержать человека, но ему попало по ноге. Нога опухла. На больничный скорее всего уйдет, — рассказал замдиректора фирмы.

В Новосибирске в автобусе № 54 утром 29 ноября разгорелся скандал из-за отказа одной из пассажирок надеть маску. Автобус остановился в районе площади Ленина и не уезжал с места более часа.

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