Напротив цирка «Лексус» врезался в фонарный столб — водитель винит во всём гололед

Сегодня вечером, 26 декабря, на улице Челюскинцев напротив Вознесенского собора в Железнодорожном районе Новосибирска автомобиль Lexus врезался в опору уличного освещения. Водитель заявил, что не справился с управлением из-за гололеда.
— ДТП оформляют с материальным ущербом. По предварительной информации, пострадавших нет. Водитель заявил, что было скользко, — сообщила НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД ОМВД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко.
На этой неделе автобус врезался в ограждение на Красном проспекте. Внутри салона было 28 детей — их везли в детский лагерь.