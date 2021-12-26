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Напротив цирка «Лексус» врезался в фонарный столб — водитель винит во всём гололед

На месте работают сотрудники ГИБДД

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Водитель не справился с управлением

Водитель не справился с управлением

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Сегодня вечером, 26 декабря, на улице Челюскинцев напротив Вознесенского собора в Железнодорожном районе Новосибирска автомобиль Lexus врезался в опору уличного освещения. Водитель заявил, что не справился с управлением из-за гололеда.

— ДТП оформляют с материальным ущербом. По предварительной информации, пострадавших нет. Водитель заявил, что было скользко, — сообщила НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД ОМВД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко.

На этой неделе автобус врезался в ограждение на Красном проспекте. Внутри салона было 28 детей — их везли в детский лагерь.

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ДТПврезался в столбплощадь Лунинцев
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