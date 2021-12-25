Суд вынес приговор за гибель девочки под колесами машины в Венгерово — водитель был пьян

Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое совершило лицо в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к лишению свободы на 5 лет в колонии-поселении. Мужчине запрещено управлять транспортными средствами три года. В качестве морального вреда осужденный должен выплатить 2,8 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Летом в Новосибирске водитель насмерть сбил 12-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Момент аварии попал на видео.