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Суд вынес приговор за гибель девочки под колесами машины в Венгерово — водитель был пьян

Ему на три года запретили управлять машиной

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Пострадавшая ехала на велосипеде, когда ее сбила машина

Пострадавшая ехала на велосипеде, когда ее сбила машина

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Мужчину, сбившего насмерть 10-летнюю девочку в селе Венгерово Новосибирской области, приговорили к пяти годам колонии поселения. Он также должен выплатить штраф.

— По данным следствия и суда, 24 апреля 2021 года в вечернее время на улице Ленина в селе Венгерово Венгеровского района Новосибирской области подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, совершил наезд на 10-летнюю девочку, ехавшую навстречу на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался в машине скорой помощи по пути следования в больницу, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.

Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое совершило лицо в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к лишению свободы на 5 лет в колонии-поселении. Мужчине запрещено управлять транспортными средствами три года. В качестве морального вреда осужденный должен выплатить 2,8 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Летом в Новосибирске водитель насмерть сбил 12-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Момент аварии попал на видео.

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