Грузовой поезд врезался в рейсовый автобус в Алтайском крае

Вечером в пятницу, 24 декабря, в Алтайском крае произошла авария с участием грузового поезда и рейсового автобуса. По разным данным, пострадали 4 или 5 пассажиров автобуса. Транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ДТП произошло около 17 часов по местному времени на регулируемом переезде перегона Кулунда — Табуны Западно-Сибирской железной дороги. По предварительным данным, 5 пассажиров автобуса получили травмы.

Телеграм-канал Mash Siberia опубликовал видео с последствиями этого ДТП.