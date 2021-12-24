Грузовой поезд врезался в рейсовый автобус в Алтайском крае

Вечером в пятницу, 24 декабря, в Алтайском крае произошла авария с участием грузового поезда и рейсового автобуса. По разным данным, пострадали 4 или 5 пассажиров автобуса. Транспортная прокуратура начала проверку инцидента.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ДТП произошло около 17 часов по местному времени на регулируемом переезде перегона Кулунда — Табуны Западно-Сибирской железной дороги. По предварительным данным, 5 пассажиров автобуса получили травмы.
Телеграм-канал Mash Siberia опубликовал видео с последствиями этого ДТП.
По информации Западно-Сибирской железной дороги, водитель автобуса нарушил правила:
— На железнодорожном переезде, расположенном на участке Кулунда — Табуны в Алтайском крае, водитель пассажирского автобуса нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Отметим, что переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновение предотвратить не удалось.
На сайте Западно-Сибирской железной дороги указано другое количество пострадавших — 4 пассажира автобуса. Там также уточнили, что схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры нет.
При этом в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры пояснили, что делать выводы о виновнике аварии еще рано.
— Предварительной информации о виновном в произошедшем пока быть не может. Переезд регулируемый, а значит, нужно выяснить все обстоятельства, чтобы сделать вывод. Причины, которые могли послужить выезду рейсового автобуса на железнодорожные пути, нужно установить.
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