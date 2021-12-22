Прокуратура изъяла у полиции документы о смерти 13-летней девочки в Чановской ЦРБ

Речь идет о гибели семиклассницы Алины из Чанов, которой внезапно стало плохо 31 октября.

— У Алины сильно болел бок, началась рвота. Мы повезли дочь в больницу. Нас приняли в приемном покое, вызвали хирурга, он же у нас и главврач. Он пришел, животик пощупал и сказал сдать кровь из пальца. Мы сразу же сдали. Принесли анализы маленько погодя, врач сказал, что аппендицита нет, и ушел. Вызвали педиатра. Тот тоже посмотрел, спросил, что она ела. А потом сказал: «Это у тебя от жирного болит: от пельмешек с майонезом и пирожков». Сделал два укола: один обезболивающий, а второй от рвоты — и отправил домой, — рассказала «КП-Новосибирск» мама Алины Ольга Юсупова.

Когда дома девочке снова стало плохо, родители решили вызвать скорую. Школьницу вновь увезли в больницу, и снова, по рассказам матери «КП-Новосибирск», процедура повторилась. Родителей отправили домой, а уже ночью ребенка не стало.

Ольга Юсупова рассказала «КП-Новосибирск»: причиной смерти, по мнению врачей, стал «дефект диафрагмы с врожденной грыжей». Родители сомневаются в этом диагнозе. После случившейся трагедии они пошли с заявлением в правоохранительные органы.