22 декабря среда
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 73.82
eur 83.32
Тема дняДело об убитой глыбой женщине
Все новости
Все новости

Прокуратура изъяла у полиции документы о смерти 13-летней девочки в Чановской ЦРБ

Теперь делом займется Следственный комитет

502
1Обсудить

Поделиться

Девочка погибла 31 октября

Девочка погибла 31 октября

Поделиться

Прокуратура передала материалы дела полиции о гибели 13-летней школьницы в государственном бюджетном учреждении здравоохранения НСО «Чановская ЦРБ» в Следственный комитет. Дело об этой трагедии она также взяла на контроль.

— Поскольку смерть 13-летней девочки наступила в больнице, учитывая общественный резонанс и необходимость соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства, прокуратура 21 декабря текущего года изъяла материал проверки из производства отдела полиции и передала его в межрайонный следственный отдел регионального СКР для принятия законного и обоснованного процессуального решения о возбуждении уголовного дела, — пояснили в прокуратуре.

Речь идет о гибели семиклассницы Алины из Чанов, которой внезапно стало плохо 31 октября.

— У Алины сильно болел бок, началась рвота. Мы повезли дочь в больницу. Нас приняли в приемном покое, вызвали хирурга, он же у нас и главврач. Он пришел, животик пощупал и сказал сдать кровь из пальца. Мы сразу же сдали. Принесли анализы маленько погодя, врач сказал, что аппендицита нет, и ушел. Вызвали педиатра. Тот тоже посмотрел, спросил, что она ела. А потом сказал: «Это у тебя от жирного болит: от пельмешек с майонезом и пирожков». Сделал два укола: один обезболивающий, а второй от рвоты — и отправил домой, — рассказала «КП-Новосибирск» мама Алины Ольга Юсупова.

Когда дома девочке снова стало плохо, родители решили вызвать скорую. Школьницу вновь увезли в больницу, и снова, по рассказам матери «КП-Новосибирск», процедура повторилась. Родителей отправили домой, а уже ночью ребенка не стало.

Ольга Юсупова рассказала «КП-Новосибирск»: причиной смерти, по мнению врачей, стал «дефект диафрагмы с врожденной грыжей». Родители сомневаются в этом диагнозе. После случившейся трагедии они пошли с заявлением в правоохранительные органы.

В субботу, 4 декабря, днем в одной из квартир высотки 11-месячный мальчик выпал из коляски, ударился головой о керамогранитный пол и умер. Прибывшие на место полицейские выяснили, что ребенок находился под присмотром няни. Прокуратура начала проверку.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

смерть в больницепрокуратура
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter