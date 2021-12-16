В Новосибирске экстренно эвакуировали ТЦ «Аура» — посетители и сотрудники столпились у главного входа

Сегодня, 16 декабря, в 16:30 в торговом центре «Аура» по громкой связи объявили о срочной эвакуации. Толпы людей ринулись к выходу.



— По громкоговорителю сказали срочно покинуть здание. Практически все работники торгового центра выбежали раздетые, без верхней одежды и головных уборов. Все эскалаторы отключили, — рассказала одна из сотрудниц ТЦ.