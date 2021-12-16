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В Новосибирске экстренно эвакуировали ТЦ «Аура» — посетители и сотрудники столпились у главного входа

К торговому центру подъехали пожарные

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В ТЦ «Аура» в срочном порядке авакуируют сотрудников и поситителей

В ТЦ «Аура» в срочном порядке авакуируют сотрудников и поситителей

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Сегодня, 16 декабря, в 16:30 в торговом центре «Аура» по громкой связи объявили о срочной эвакуации. Толпы людей ринулись к выходу.

— По громкоговорителю сказали срочно покинуть здание. Практически все работники торгового центра выбежали раздетые, без верхней одежды и головных уборов. Все эскалаторы отключили, — рассказала одна из сотрудниц ТЦ.

По словам очевидцев, к зданию «Ауры» приехали пожарные.

Как сообщили в МЧС, причиной эвакуации стало ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Вечером в воскресенье, 21 ноября, прошла эвакуация посетителей в СТЦ «МЕГА».

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