В Новосибирске экстренно эвакуировали ТЦ «Аура» — посетители и сотрудники столпились у главного входа

Сегодня, 16 декабря, в 16:30 в торговом центре «Аура» по громкой связи объявили о срочной эвакуации. Толпы людей ринулись к выходу.
— По громкоговорителю сказали срочно покинуть здание. Практически все работники торгового центра выбежали раздетые, без верхней одежды и головных уборов. Все эскалаторы отключили, — рассказала одна из сотрудниц ТЦ.
По словам очевидцев, к зданию «Ауры» приехали пожарные.
Как сообщили в МЧС, причиной эвакуации стало ложное срабатывание пожарной сигнализации.
Вечером в воскресенье, 21 ноября, прошла эвакуация посетителей в СТЦ «МЕГА».