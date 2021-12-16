Под Новосибирском женщина провалилась ногой в поврежденный коммунальный люк

Сегодня утром, 16 декабря, в Бердске женщина, которая шла по улице с ребенком, провалилась ногой в коммунальный люк. Ей помогли выбраться очевидцы.



— Это произошло около 8 утра между ул. Суровова и 1 СДЭКом. Девушка провалилась одной ногой. Мы ей помогли, вытащили ее, — рассказала местная жительница Ирина изданию «Курьер. Среда. Бердск».



Женщина не получила травм. Об этом НГС рассказал Сергей Васенков, начальник подразделения инженерных сетей МУП «Комбинат бытовых услуг» Бердска.

— После застройщика канализационные люки оказались пластиковыми. Дорожная техника, которая чистила снег сегодня, сломала его, просто раздавила. Она споткнулась об остатки этого люка. Сейчас его уже меняют. Если есть в наличии, пока поставим пластиковый. Вообще, пластиковые допускаются на газонных частях, тротуарах, там в принципе техника не должна ездить. Возможно, загнали большой экскаватор. Вопросы есть к управляющей компании, будем с ней разбираться, — рассказал корреспонденту НГС инженер.