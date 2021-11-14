На Бердском заливе под лед провалился рыбак — с помощью веревки его спасли два очевидца

На Бердском заливе под лед провалился рыбак
Под Новосибирском, на Бердском заливе, под лед провалился рыбак. Инцидент произошел сегодня, 14 ноября, около 10:00. Видео со спасением мужчины разлетелось по чатам рыбаков, а также было опубликовано в группе «Рыбалка в Новосибирске».
На ролике видно, как рыбак пытается сам выбраться из воды, но безуспешно. К нему аккуратно подошли двое мужчин и с помощью веревки вытянули на берег.
— Был звонок в 10:08. Очевидец сообщил, что на берегу Бердского залива провалился под лед мужчина. Еле его вытянули, он весь мокрый, замерзший бегает по берегу туда-сюда. В ходе разговора сказал, что ничего не нужно, а мужчина побежал домой, — такая информация поступила в службу 112.
В ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили рыбаков, что выходить на лед очень опасно:
— Из-за переменчивой погоды возможны происшествия и на водоемах региона. Несмотря на то, что образовавшийся лед может выглядеть прочным, из-за постоянного колебания осенних температур его толщина, как правило, очень мала и не выдерживает даже минимальных нагрузок. Специалисты государственной инспекции по маломерным судам МЧС России рекомендуют любителям подледного лова рыбы не пренебрегать правилами личной безопасности и воздержаться в данный период от походов на рыбалку.
На прошлой неделе спасатели доставали со льда одинокого рыбака, который преждевременно запустил сезон зимней рыбалки. Мужчину заметили прохожие и сообщили о нем спасателям МАСС.