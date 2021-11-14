На Бердском заливе под лед провалился рыбак — с помощью веревки его спасли два очевидца

Под Новосибирском, на Бердском заливе, под лед провалился рыбак. Инцидент произошел сегодня, 14 ноября, около 10:00. Видео со спасением мужчины разлетелось по чатам рыбаков, а также было опубликовано в группе «Рыбалка в Новосибирске».

На ролике видно, как рыбак пытается сам выбраться из воды, но безуспешно. К нему аккуратно подошли двое мужчин и с помощью веревки вытянули на берег.