Одинокий рыбак вышел на неокрепший лед Обского моря — к нему направили ярко-оранжевого спасателя

Спасатели МАСС сняли со льда Обского моря в Новосибирске рыбака
В Новосибирске 11 ноября около 13:30 спасатели доставали со льда одинокого рыбака, который преждевременно запустил сезон зимней рыбалки.
Мужчину заметили прохожие и сообщили о нем спасателям МАСС. К рыбаку в специальном термокостюме с соблюдением норм безопасности был направлен спасатель.
— С рыбаком была проведена беседа, спасатели попросили его выйти со льда и не рисковать своим здоровьем. Кроме того, рыбалке не способствовала погода, вчера весь день шел мокрый снег. Лед на водохранилище еще не имеет достаточную толщину, имеются промоины и открытые участки с водой. Выходить на него крайне опасно, — сообщили в пресс-службе службы МАСС.
За прошедшую неделю спасатели МАСС трижды выезжали по сообщениям, что под лед провалились рыбаки.
— Во всех случаях заявки были отработаны. К счастью, информация не подтвердилась, но профилактическая работа с рыбаками была проведена. Служба МАСС убедительно напоминает: не рискуйте своим здоровьем, — сообщили спасатели.
В начале октября спасатели МАСС на Оби ликвидировали разлив нефтепродуктов. Для этого потребовались килограммы песка и сорбента.