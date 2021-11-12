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Одинокий рыбак вышел на неокрепший лед Обского моря — к нему направили ярко-оранжевого спасателя

Новосибирцев предупреждают, что зимняя рыбалка пока преждевременна

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Одинокого рыбака заметили прохожие и обратились к спасателям

Одинокого рыбака заметили прохожие и обратились к спасателям

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Спасатели МАСС сняли со льда Обского моря в Новосибирске рыбака

В Новосибирске 11 ноября около 13:30 спасатели доставали со льда одинокого рыбака, который преждевременно запустил сезон зимней рыбалки.

Мужчину заметили прохожие и сообщили о нем спасателям МАСС. К рыбаку в специальном термокостюме с соблюдением норм безопасности был направлен спасатель.

Спасатель шел к рыбаку в специальном ярко-оранжевом костюме

Спасатель шел к рыбаку в специальном ярко-оранжевом костюме

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— С рыбаком была проведена беседа, спасатели попросили его выйти со льда и не рисковать своим здоровьем. Кроме того, рыбалке не способствовала погода, вчера весь день шел мокрый снег. Лед на водохранилище еще не имеет достаточную толщину, имеются промоины и открытые участки с водой. Выходить на него крайне опасно, — сообщили в пресс-службе службы МАСС.

За прошедшую неделю спасатели МАСС трижды выезжали по сообщениям, что под лед провалились рыбаки.

— Во всех случаях заявки были отработаны. К счастью, информация не подтвердилась, но профилактическая работа с рыбаками была проведена. Служба МАСС убедительно напоминает: не рискуйте своим здоровьем, — сообщили спасатели.

В начале октября спасатели МАСС на Оби ликвидировали разлив нефтепродуктов. Для этого потребовались килограммы песка и сорбента.

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