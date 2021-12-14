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«Подлые дешевые барыжки»: новосибирец отсудил 25 тысяч за оскорбительный пост на Drom.ru

Изначально он оценил свои моральные страдания в полмиллиона рублей

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После сделки покупатель остался недоволен машиной и решил написать об этом на форуме автомобильного сайта

После сделки покупатель остался недоволен машиной и решил написать об этом на форуме автомобильного сайта

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Заельцовский районный суд Новосибирска вынес решение по делу о защите чести и достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда за публикацию на форуме сайта Drom.ru. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Этим летом Александр Мошно продал «Тойоту-Приус» с пробегом Виталию Крылову. 9 июня на форуме появилась тема «Вырезают каты на б/п авто, а рынок статус г. Белогорск», в котором пользователь Виталий Крылов заявил, что авто оказалось «без первого ката и на обманках», имея в виду, что с машины была снята запчасть (катализатор). Крылов написал: «Подлые дешевые барыжки, живущие одним днем». Кроме того, ответчик разместил на сайте фотографию, на которой изображен истец, где видно территорию авторынка, с комментарием «вот этот "бизнесмен", страна должна знать своих героев».

Истец отметил, что ему был причинен значительный моральный вред, что выразилось в нравственных страданиях. Распро­страненные в Сети сведения имели оскорбительный характер и негативно сказались на репу­тации истца среди третьих лиц. После публикации истец отметил снижение покупательского спроса.

Мошно просил суд признать сведения, распространенные Крыловым, не соответствующими действительности и опровергнуть их. Свой моральный вред он оценил в полмиллиона рублей.

Суд удовлетворил требования истца частично. Ответчика обязали опровергнуть информацию (тем же шрифтом и на том же месте, что и опровергаемое сообщение, с заголовком «Опровержение»). Суд также постановил взыскать с ответчика моральный вред в размере 25 тысяч рублей (вместо 500 тысяч рублей, указанных в иске).

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Также почитайте большое расследования об огромной схеме, которая принесла своим создателям сотни миллионов. Как зарабатывают состояние на обмане покупателей в автосалонах по всей России.

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