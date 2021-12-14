«Подлые дешевые барыжки»: новосибирец отсудил 25 тысяч за оскорбительный пост на Drom.ru

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес решение по делу о защите чести и достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда за публикацию на форуме сайта Drom.ru. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Этим летом Александр Мошно продал «Тойоту-Приус» с пробегом Виталию Крылову. 9 июня на форуме появилась тема «Вырезают каты на б/п авто, а рынок статус г. Белогорск», в котором пользователь Виталий Крылов заявил, что авто оказалось «без первого ката и на обманках», имея в виду, что с машины была снята запчасть (катализатор). Крылов написал: «Подлые дешевые барыжки, живущие одним днем». Кроме того, ответчик разместил на сайте фотографию, на которой изображен истец, где видно территорию авторынка, с комментарием «вот этот "бизнесмен", страна должна знать своих героев».