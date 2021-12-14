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Под Новосибирском из сейфа директора Центра соцзащиты украли 700 тысяч

После инцидента подозреваемый в краже был найден спящим в угнанной машине

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Первыми на место преступления приехали сотрудники Росгвардии

Первыми на место преступления приехали сотрудники Росгвардии

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В ночь на воскресенье, 12 декабря, под Новосибирском в городе Обь злоумышленник проник через окно в помещение Центра социального обслуживания населения «Забота» и похитил деньги из металлического сейфа в кабинете директора.

— Похищено 523 тысячи рублей, 12 тысяч евро и 13 тысяч долларов, принадлежащих директору учреждения. Злоумышленник отогнул пластиковое окно и металлическую решетку, чтобы попасть в помещение. С места преступления изъяты гвоздодер, фонарик и нож, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Сотрудниками вневедомственной охраны ФГУП «Охрана» Росгвардия, под чьей защитой находится Центр, были зафиксированы движения датчиков в 03:10 и в 03:30. Когда росгвардейцы прибыли на место, преступников там уже не оказалось.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что подозреваемый в краже задержан.

— В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи — 39-летний житель Оби, ранее судимый за аналогичное преступление, — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Похищенные деньги полицейские изъяли при обысках в квартире в Новосибирске, которую снимает подозреваемый.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража в крупном размере, совершенная с незаконным проникновением). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, — добавили в ГУ МВД.

Директор Центра, чьи деньги украли, отказалась комментировать ситуацию, сославшись на подписку о неразглашении, которую с нее взяли правоохранители.

— Пока идет следствие, никаких комментариев давать не могу. Надеюсь, полиция во всем разберется, — пояснила корреспонденту НГС руководитель учреждения Ирина Шевелева.

На этом приключения подозреваемого не закончились. В воскресенье он выпил с 45-летним знакомым. Около 23:00 мужчина угнал у собутыльника автомобиль Toyota Camry. Покатавшись на угнанной иномарке до утра, подозреваемый врезался на ней в столб на пересечении улицы Московский тракт и проспекта Мозжерина. Там его спящего и обнаружили сотрудники ДПС.

— В отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), — сообщил корреспонденту НГС источник.

В конце ноября неустановленный преступник похитил 3,3 миллиона рублей из банкомата ПАО «Банк ВТБ», который находится в торговом центре в Калининском районе Новосибирска. Злоумышленник взломал замок внутренней дверцы банкомата и вытащил деньги. Преступник попал в объектив камер видеонаблюдения.

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