Под Новосибирском из сейфа директора Центра соцзащиты украли 700 тысяч

В ночь на воскресенье, 12 декабря, под Новосибирском в городе Обь злоумышленник проник через окно в помещение Центра социального обслуживания населения «Забота» и похитил деньги из металлического сейфа в кабинете директора.
— Похищено 523 тысячи рублей, 12 тысяч евро и 13 тысяч долларов, принадлежащих директору учреждения. Злоумышленник отогнул пластиковое окно и металлическую решетку, чтобы попасть в помещение. С места преступления изъяты гвоздодер, фонарик и нож, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
Сотрудниками вневедомственной охраны ФГУП «Охрана» Росгвардия, под чьей защитой находится Центр, были зафиксированы движения датчиков в 03:10 и в 03:30. Когда росгвардейцы прибыли на место, преступников там уже не оказалось.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что подозреваемый в краже задержан.
— В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи —
Похищенные деньги полицейские изъяли при обысках в квартире в Новосибирске, которую снимает подозреваемый.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Директор Центра, чьи деньги украли, отказалась комментировать ситуацию, сославшись на подписку о неразглашении, которую с нее взяли правоохранители.
— Пока идет следствие, никаких комментариев давать не могу. Надеюсь, полиция во всем разберется, — пояснила корреспонденту НГС руководитель учреждения Ирина Шевелева.
На этом приключения подозреваемого не закончились. В воскресенье он выпил с
— В отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело — по
В конце ноября неустановленный преступник похитил 3,3 миллиона рублей из банкомата ПАО «Банк ВТБ», который находится в торговом центре в Калининском районе Новосибирска. Злоумышленник взломал замок внутренней дверцы банкомата и вытащил деньги. Преступник попал в объектив камер видеонаблюдения.