Под Новосибирском из сейфа директора Центра соцзащиты украли 700 тысяч

В ночь на воскресенье, 12 декабря, под Новосибирском в городе Обь злоумышленник проник через окно в помещение Центра социального обслуживания населения «Забота» и похитил деньги из металлического сейфа в кабинете директора.



— Похищено 523 тысячи рублей, 12 тысяч евро и 13 тысяч долларов, принадлежащих директору учреждения. Злоумышленник отогнул пластиковое окно и металлическую решетку, чтобы попасть в помещение. С места преступления изъяты гвоздодер, фонарик и нож, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

