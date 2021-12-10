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Казанский стрелок Ильназ Галявиев признал вину и раскаялся

Сегодня ему предъявили окончательное обвинение

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Галявиев обвиняется по четырем статьям УК РФ

Галявиев обвиняется по четырем статьям УК РФ

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Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в одной из школ Казани в мае этого года. Он обвиняется по нескольким статьям — убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

— Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении, — говорится в сообщении. — В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

В ближайшее время потерпевшие и их законные представители ознакомятся с материалами уголовного дела, а затем — обвиняемый и его адвокат.

СЮЖЕТ

Стрельба в школе в КазаниСтрельба в школе в Казани

19-летнего Ильназа Галявиева обвиняют в нападении на гимназию № 175 в Казани. Трагедия произошла в мае этого года, в результате нападения 9 человек погибли, еще 21 госпитализировали. Ранее сообщалось, что Галявиева признали невменяемым, однако позже следствие опровергло эту информацию.

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