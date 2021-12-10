«Subaru врезалась в "девятку" без водителя, и ту отбросило на мужчину»: подробности массового ДТП на Станционной

В Новосибирске вчера, 9 декабря, вечером на улице Станционной произошло массовое ДТП. В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности происшествия.
В 20:30 Subaru Impreza под управлением 25-летней девушки двигалась со стороны улицы Станционной в сторону улицы Большой. Она врезалась в ВАЗ-21093, который стоял на проезжей части в попутном направлении. В «девятке» в тот момент водителя внутри не было, когда машину от удара отбросило на стоявшего рядом
В это время Subaru Impreza отбросило на встречку, где машина врезалась еще в одну «девятку».
— В результате ДТП 37-летний сбитый мужчина с ушибом легкого, перелом ребер и подозрением на сотрясение головного мозга был госпитализирован, — рассказали корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска. — На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия
В ведомстве добавили, что девушка за рулем Subaru была трезва.
Вечером в пятницу, 3 декабря, в Советском районе Новосибирска произошло массовое ДТП, в котором пострадали люди.