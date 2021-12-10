10 декабря пятница
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 5/10
usd 73.60
eur 83.34
Тема дняОбыски прошли в Центре креативных индустрий
Все новости
Все новости

«Subaru врезалась в "девятку" без водителя, и ту отбросило на мужчину»: подробности массового ДТП на Станционной

Столкнулись четыре автомобиля

4 239
12Обсудить

Поделиться

Девушка за рулем Subaru, которая первой врезалась в машину на обочине, была трезва

Девушка за рулем Subaru, которая первой врезалась в машину на обочине, была трезва

Поделиться

В Новосибирске вчера, 9 декабря, вечером на улице Станционной произошло массовое ДТП. В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности происшествия.

В 20:30 Subaru Impreza под управлением 25-летней девушки двигалась со стороны улицы Станционной в сторону улицы Большой. Она врезалась в ВАЗ-21093, который стоял на проезжей части в попутном направлении. В «девятке» в тот момент водителя внутри не было, когда машину от удара отбросило на стоявшего рядом 37-летнего мужчину. Затем ВАЗ врезался в «Жигули», которые также стояли рядом.

В это время Subaru Impreza отбросило на встречку, где машина врезалась еще в одну «девятку».

— В результате ДТП 37-летний сбитый мужчина с ушибом легкого, перелом ребер и подозрением на сотрясение головного мозга был госпитализирован, — рассказали корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска. — На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия

В ведомстве добавили, что девушка за рулем Subaru была трезва.

Вечером в пятницу, 3 декабря, в Советском районе Новосибирска произошло массовое ДТП, в котором пострадали люди.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП с пострадавшим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться