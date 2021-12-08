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Как изнутри выглядит рухнувшая крыша на заводе — фото из «Сибэлектротерма»

На место выехали работники МЧС

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Крыша обрушилась в одном месте

Крыша обрушилась в одном месте

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Управляющая компания обанкротившегося завода «Сибэлектротерм» рассказала об инциденте с обрушившимся потолком в производственном корпусе. Они уточнили, что инцидент произошел 6 декабря в 5 утра. Никто во время инцидента не пострадал и угрозы жизни и здоровью работников не было.

— Произошло обрушение кирпичной кладки на небольшом участке над световым фонарем (так называют специальный проем остекленной надстройки на кровле здания для освещения корпуса). Доступ в корпус № 1 АО «Завод "Экран"», которое управляет площадкой, ограничило еще в ноябре 2021-го — в связи с установлением аварийного состояния данной части конструкции фонаря, а также принимая во внимание сложные погодные условия, — рассказала Ирина Видулина, пресс-секретарь «РАТМ Холдинга».

Управляющая компания принимает меры для восстановления разрушенной части кладки.

Как нам сообщил специалист по охране труда Павел Талецкий, после публикации НГС к зданию завода прибыли сотрудники МЧС.

8 декабря к зданию завода подъехала машина МЧС

8 декабря к зданию завода подъехала машина МЧС

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Завод «Сибэлектротерм» в Новосибирске существует с 1945 года, это одно из крупнейших в России предприятий по изготовлению тяжелого электротермического оборудования. В 2017 году суд запустил банкротство предприятия. В 2018 году два бывших гендиректора завода пошли под суд за финансовые преступления.

Это не первое обрушение на заводе. В марте прошлого года в здании насосной станции завода «Сибэлектротерм» обрушилась крыша.

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банкротзаводкрыша
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