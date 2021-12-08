Как изнутри выглядит рухнувшая крыша на заводе — фото из «Сибэлектротерма»

Управляющая компания обанкротившегося завода «Сибэлектротерм» рассказала об инциденте с обрушившимся потолком в производственном корпусе. Они уточнили, что инцидент произошел 6 декабря в 5 утра. Никто во время инцидента не пострадал и угрозы жизни и здоровью работников не было.

— Произошло обрушение кирпичной кладки на небольшом участке над световым фонарем (так называют специальный проем остекленной надстройки на кровле здания для освещения корпуса). Доступ в корпус № 1 АО «Завод "Экран"», которое управляет площадкой, ограничило еще в ноябре 2021-го — в связи с установлением аварийного состояния данной части конструкции фонаря, а также принимая во внимание сложные погодные условия, — рассказала Ирина Видулина, пресс-секретарь «РАТМ Холдинга».