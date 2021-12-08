Как изнутри выглядит рухнувшая крыша на заводе — фото из «Сибэлектротерма»

Управляющая компания обанкротившегося завода «Сибэлектротерм» рассказала об инциденте с обрушившимся потолком в производственном корпусе. Они уточнили, что инцидент произошел 6 декабря в 5 утра. Никто во время инцидента не пострадал и угрозы жизни и здоровью работников не было.
— Произошло обрушение кирпичной кладки на небольшом участке над световым фонарем (так называют специальный проем остекленной надстройки на кровле здания для освещения корпуса). Доступ в корпус
Управляющая компания принимает меры для восстановления разрушенной части кладки.
Как нам сообщил специалист по охране труда Павел Талецкий, после публикации НГС к зданию завода прибыли сотрудники МЧС.
Завод «Сибэлектротерм» в Новосибирске существует с 1945 года, это одно из крупнейших в России предприятий по изготовлению тяжелого электротермического оборудования. В 2017 году суд запустил банкротство предприятия. В 2018 году два бывших гендиректора завода пошли под суд за финансовые преступления.
Это не первое обрушение на заводе. В марте прошлого года в здании насосной станции завода «Сибэлектротерм» обрушилась крыша.