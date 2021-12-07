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В Новосибирске двое мужчин избили человека и увезли его в неизвестном направлении

Полиция начала проверку

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Когда сотрудники Росгвардии приезжали на место, никого уже не было

Когда сотрудники Росгвардии приезжали на место, никого уже не было

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Во вторник, 7 декабря, в Новосибирске на Затулинском жилмассиве неизвестные похитили человека. Об этом сообщила подписчица паблика «Инцидент. Новосибирск».

По словам девушки, около остановки «Полевая» на улице Зорге несколько человек избили мужчину, после чего насильно посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступало такое сообщение.

— Поступило сообщение от гражданки о том, что возле остановки «Полевая» по улице Зорге двое неизвестных мужчин наносят телесные повреждения третьему гражданину. По данному сообщению на место незамедлительно выехал ближайший экипаж Росгвардии, который находился на маршруте. Когда они прибыли на место, никого уже там не было, — рассказали в ведомстве.

Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия и участники конфликта.

В конце ноября двое подростков напали на сверстников около станции метро «Березовая роща».

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