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Новосибирец вышел из магазина на ОбьГЭСе и упал — через две недели он умер в больнице

Мужчине стало плохо в помещении, и он вышел на улицу подышать воздухом

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От полученной при падении травмы головы пенсионер скончался через <nobr class="_">13 дней</nobr> в больнице

От полученной при падении травмы головы пенсионер скончался через 13 дней в больнице

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Полиция Новосибирска проводит проверку после смерти 65-летнего мужчины, который вышел из магазина на ОбьГЭСе и поскользнулся.

— Предварительно установлено, что мужчине стало плохо в магазине и он вышел на улицу подышать. Он упал, получил травмы и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. По факту несчастного случая проводится проверка, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел еще 18 ноября. По информации источника НГС в правоохранительных органах, пенсионер вышел из магазина, поскользнулся и упал.

— При госпитализации ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом левой затылочной кости. Мужчина скончался 1 декабря в больнице. Согласно заключению судмедэксперта, причиной смерти стал ушиб головного мозга, — добавил источник.

В Минздраве Новосибирской области отказались от комментариев по данному случаю, сославшись на врачебную тайну.

— Необходимо согласие пациента или его законного представителя для передачи СМИ сведений, составляющих врачебную тайну. Причина смерти относится к врачебной тайне. В целом обстоятельства получения травмы не всегда известны медперсоналу, — пояснили в министерстве.

НГС отправил запрос в представительство торговой сети, рядом с чьим магазином произошел несчастный случай.

Вечером 29 ноября в Новосибирске с многочисленными травмами в городскую клиническую больницу № 25 была доставлена 16-летняя девочка. При поступлении школьница пояснила медикам, что упала в шахту лифта с высоты 7-го этажа в заброшенном здании. По факту несчастного случая региональный СК проводит проверку.

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