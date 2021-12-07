Новосибирец вышел из магазина на ОбьГЭСе и упал — через две недели он умер в больнице

Полиция Новосибирска проводит проверку после смерти 65-летнего мужчины, который вышел из магазина на ОбьГЭСе и поскользнулся.
— Предварительно установлено, что мужчине стало плохо в магазине и он вышел на улицу подышать. Он упал, получил травмы и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. По факту несчастного случая проводится проверка, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Инцидент произошел еще 18 ноября. По информации источника НГС в правоохранительных органах, пенсионер вышел из магазина, поскользнулся и упал.
— При госпитализации ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом левой затылочной кости. Мужчина скончался
В Минздраве Новосибирской области отказались от комментариев по данному случаю, сославшись на врачебную тайну.
— Необходимо согласие пациента или его законного представителя для передачи СМИ сведений, составляющих врачебную тайну. Причина смерти относится к врачебной тайне. В целом обстоятельства получения травмы не всегда известны медперсоналу, — пояснили в министерстве.
НГС отправил запрос в представительство торговой сети, рядом с чьим магазином произошел несчастный случай.
Вечером 29 ноября в Новосибирске с многочисленными травмами в городскую клиническую больницу