Новосибирец вышел из магазина на ОбьГЭСе и упал — через две недели он умер в больнице

Вечером 29 ноября в Новосибирске с многочисленными травмами в городскую клиническую больницу № 25 была доставлена 16-летняя девочка. При поступлении школьница пояснила медикам, что упала в шахту лифта с высоты 7-го этажа в заброшенном здании. По факту несчастного случая региональный СК проводит проверку.

