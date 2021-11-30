30 ноября вторник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 3/10
usd 74.98
eur 84.48
Тема дняВ Новосибирске подорожает проезд. Дата
Все новости
Все новости

В Новосибирске школьница упала в шахту лифта с высоты 7-го этажа в заброшенном здании

16-летнюю девочку госпитализировали с многочисленными травмами и переломами

1 228
14Обсудить

Поделиться

С травмами головы и переломами школьницу доставили в больницу

С травмами головы и переломами школьницу доставили в больницу

Поделиться

Вечером, 29 ноября, в Новосибирске с многочисленными травмами в городскую клиническую больницу № 25 была доставлена 16-летняя девочка.

При поступлении пострадавшая десятиклассница пояснила, что гуляла в заброшенном здании в Калининском районе Новосибирска, оступилась в темноте и упала в лифтовую шахту.

— Удалось выяснить, что здание, где произошел несчастный случай, заброшенное, неэксплуатируемое и неохраняемое. Упала она с высоты 7-го этажа. Врачи диагностировали у девочки: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом правой бедренной кости и перелом носа, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

По факту происшествия следователи СУ СК РФ по Новосибирской области проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном ведомстве.

В июле 2019 года в Кировском районе Новосибирска 10-летний мальчик погиб от удара током, задев оборвавшиеся провода. Трагедия произошла из-за того, что под высоковольтным проводом нагребли высокую гору земли. В несчастном случае обвинили сотрудника районной администрации Сергея Сологубова — в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

СКзаброшенные зданияребенок получил травмышахта лифташкольники
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться