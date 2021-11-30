В Новосибирске школьница упала в шахту лифта с высоты 7-го этажа в заброшенном здании

Вечером, 29 ноября, в Новосибирске с многочисленными травмами в городскую клиническую больницу
При поступлении пострадавшая десятиклассница пояснила, что гуляла в заброшенном здании в Калининском районе Новосибирска, оступилась в темноте и упала в лифтовую шахту.
— Удалось выяснить, что здание, где произошел несчастный случай, заброшенное, неэксплуатируемое и неохраняемое. Упала она с высоты 7-го этажа. Врачи диагностировали у девочки: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом правой бедренной кости и перелом носа, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
По факту происшествия следователи СУ СК РФ по Новосибирской области проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном ведомстве.
В июле 2019 года в Кировском районе Новосибирска 10-летний мальчик погиб от удара током, задев оборвавшиеся провода. Трагедия произошла из-за того, что под высоковольтным проводом нагребли высокую гору земли. В несчастном случае обвинили сотрудника районной администрации Сергея Сологубова — в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.