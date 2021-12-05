Три человека пострадали в массовой аварии в Бердске

Днем 5 декабря в Бердске, недалеко от санатория «Парус» столкнулись 3 машины. В аварии пострадали 3 человека.
Как сообщил НГС старший государственный инспектор ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня, авария произошла в 11 часов:
— Красный Сокол, 29/3, в 11 часов столкновение трех автомобили. По предварительной информации пострадали 3 взрослых, — сообщил Константин Шкабарня.
Он уточнил, что столкнулись кроссоверы Suzuki и Toyota RAV-4, а также хетчбэк Mazda Demio. Сайт «АвтоБердск» при этом сообщает, что среди пострадавших есть ребенок, его увезли на машине помощи. По словам очевидцев, Suzuki выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota, в которую позже врезалась Mazda.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.
В октябре тройное ДТП случилось в Октябрьском районе Новосибирска. Тогда один мужчина погиб.