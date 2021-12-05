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Три человека пострадали в массовой аварии в Бердске

Их увезли в больницу на скорой

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У одной из машин сильно повреждена передняя часть

У одной из машин сильно повреждена передняя часть

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Днем 5 декабря в Бердске, недалеко от санатория «Парус» столкнулись 3 машины. В аварии пострадали 3 человека.

Как сообщил НГС старший государственный инспектор ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня, авария произошла в 11 часов:

— Красный Сокол, 29/3, в 11 часов столкновение трех автомобили. По предварительной информации пострадали 3 взрослых, — сообщил Константин Шкабарня.

Он уточнил, что столкнулись кроссоверы Suzuki и Toyota RAV-4, а также хетчбэк Mazda Demio. Сайт «АвтоБердск» при этом сообщает, что среди пострадавших есть ребенок, его увезли на машине помощи. По словам очевидцев, Suzuki выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota, в которую позже врезалась Mazda.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

На месте работали сотрудники полиции и машина реанимации

На месте работали сотрудники полиции и машина реанимации

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Одна из машин вылетела на обочину

Одна из машин вылетела на обочину

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В октябре тройное ДТП случилось в Октябрьском районе Новосибирска. Тогда один мужчина погиб.

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ГИБДДавария
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