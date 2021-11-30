Ночью КАМАЗ с лесом врезался в троллейбус на улице Станционной — очевидец винит светофор

В Новосибирске на улице Станционной столкнулись КАМАЗ, груженный лесом, и троллейбус. ДТП произошло 29 ноября в 22:22.

Один из очевидцев рассказал, как случилась авария и заявил, что светофор не вовремя переключает сигналы.

— На Станционной, 21 из-за рассинхронизации встречных потоков у нас постоянно бьются автомобили. Вчера груженный КАМАЗ (полуприцеп с лесом) дождался пока у потока по направлению в город будет красный и начал поворачивать. Троллейбус ехал из города на зеленый. Водитель не местный, видимо, не знает всех особенностей. КАМАЗ начал разворачиваться. Они очень сильно ударились, — рассказал читатель НГС.