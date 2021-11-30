Ночью КАМАЗ с лесом врезался в троллейбус на улице Станционной — очевидец винит светофор

В Новосибирске на улице Станционной столкнулись КАМАЗ, груженный лесом, и троллейбус. ДТП произошло 29 ноября в 22:22.
Один из очевидцев рассказал, как случилась авария и заявил, что светофор не вовремя переключает сигналы.
— На Станционной, 21 из-за рассинхронизации встречных потоков у нас постоянно бьются автомобили. Вчера груженный КАМАЗ (полуприцеп с лесом) дождался пока у потока по направлению в город будет красный и начал поворачивать. Троллейбус ехал из города на зеленый. Водитель не местный, видимо, не знает всех особенностей. КАМАЗ начал разворачиваться. Они очень сильно ударились, — рассказал читатель НГС.
ДТП попало на видео. Троллейбус убрали с дороги только сегодня утром.
В ГИБДД Новосибирска сообщили, что в аварии никто из людей не пострадал. Оно оформлено, как ДТП с материальным ущербом. НГС также отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации.
Это не первая жалоба на работу светофоров в городе. Автомобилисты и пешеходы продолжают выявлять недостатки в организации дорожного движения в городе — на этот раз читатели НГС обратили внимание на новые светофоры, которые работают нелогично, опасно, неэффективно или вводят в заблуждение. Подробнее о таких светофорных объектах на Большевистской и на Немировича-Данченко в нашем материале.