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Ночью КАМАЗ с лесом врезался в троллейбус на улице Станционной — очевидец винит светофор

Авария попала на видео

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Троллейбус убрали с дороги только сегодня утром

Троллейбус убрали с дороги только сегодня утром

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В Новосибирске на улице Станционной столкнулись КАМАЗ, груженный лесом, и троллейбус. ДТП произошло 29 ноября в 22:22.

Один из очевидцев рассказал, как случилась авария и заявил, что светофор не вовремя переключает сигналы.

— На Станционной, 21 из-за рассинхронизации встречных потоков у нас постоянно бьются автомобили. Вчера груженный КАМАЗ (полуприцеп с лесом) дождался пока у потока по направлению в город будет красный и начал поворачивать. Троллейбус ехал из города на зеленый. Водитель не местный, видимо, не знает всех особенностей. КАМАЗ начал разворачиваться. Они очень сильно ударились, — рассказал читатель НГС.

ДТП попало на видео. Троллейбус убрали с дороги только сегодня утром.

В ГИБДД Новосибирска сообщили, что в аварии никто из людей не пострадал. Оно оформлено, как ДТП с материальным ущербом. НГС также отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации.

Это не первая жалоба на работу светофоров в городе. Автомобилисты и пешеходы продолжают выявлять недостатки в организации дорожного движения в городе — на этот раз читатели НГС обратили внимание на новые светофоры, которые работают нелогично, опасно, неэффективно или вводят в заблуждение. Подробнее о таких светофорных объектах на Большевистской и на Немировича-Данченко в нашем материале.

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ДТПсветофор
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