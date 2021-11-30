Ценой жизни: вспоминаем погибших на «Листвяжной» горноспасателей

На шахте «Листвяжная» 25 ноября произошел взрыв. Это крупнейшая авария за последние 11 лет — со времен двух взрывов на «Распадской», где так же, как и в этот раз, в числе погибших оказались и шахтеры, и те, кто шел их спасать.
Всего погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. Как позже заявили власти, одно из отделений ВГСЧ попало в зону с большой концентрацией окиси углерода. Рассказываем о героях.
Сеть городских порталов выражает соболезнования семьям погибших.
Чудесное спасение «Листвяжной»
Имя звеньевого медика Александра Заковряшина теперь известно всей стране. Вместе с другими спасателями 25 ноября он прибыл на шахту «Листвяжная» в составе одной из медицинских бригад экстренного реагирования Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда. Около суток горноспасатель считался погибшим, но, проведя ночь в недрах взорвавшейся шахты, чудом сумел выйти к людям, став единственным выжившим из своего звена.
Александр Анатольевич живет в Новокузнецке. В 1993 году он окончил Кемеровский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», спустя еще пять лет получил специальность «травматология и ортопедия». Более 10 лет Заковряшин проработал врачом в травматологических отделениях горбольниц Киселёвска и Новокузнецка. В медицинскую службу ВГСЧ (военизированный горноспасательный отряд) он пришел в 2010 году, на сегодняшний день он является помощником командира взвода.
Александра Заковряшина коллеги характеризуют как грамотного специалиста.
Спасение людей на «Листвяжной» далеко не первая операция, в которой он принимал участие. Ранее его в основном привлекали к авариям на угольных предприятиях юга Кемеровской области, где он отвечал за медицинское обеспечение и оказывал помощь пострадавшим.
До того как Александр Заковряшин вышел из шахты, в числе прочих пропавших на «Листвяжной» сотрудников ВГСЧ он был награжден орденом Мужества. Известно еще об одной его награде — нагрудном знаке МЧС РФ «За заслуги», который был ему вручен в августе 2015 года.
Потомственный спасатель
Самый молодой из погибших, 33-летний Александр Аникин, большую часть своей жизни посвятил спасению людей. В течение пяти лет, с 2008 по 2013 год, он работал в пожарной охране Калтана, одновременно обучаясь в КузГТУ. За это время он успел дослужиться до начальника караула. На пару лет он выбыл из числа спасателей, работая в гражданской сфере, но в 2015 году снова вернулся в часть, а затем перешел в новокузнецкое ВГСЧ респираторщиком. Бывшие коллеги говорят, что Александр был всегда готов к решительным действиям и отличался бесстрашием.
У него осталась жена и двое сыновей, одному из которых еще нет и года.
Стоит отметить, что отчим Аникина, Сергей Кабанов, также был спасателем новокузнецкого ВГСЧ. В мае 2010 года он погиб во время выполнения служебного долга, отправившись спасать горняков на шахте «Распадская». Тогда в результате двух взрывов на предприятии погиб 91 человек, в том числе два десятка спасателей.
От респираторщика до командира
Как и Аникин, 55-летний Алексей Рылов жил в городе Калтан. Образование он получил в 198
К 2012 году он стал командиром отделения филиала Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда, пройдя путь от респираторщика. В 2013 году был удостоен государственной награды — медали «За отвагу на пожаре», помимо этого, имел различные ведомственные и областные знаки отличия.
Принимал участие в ликвидации различного рода аварий, связанных со взрывами, разрушениями, внезапными выбросами, прорывами воды и пульпы (смесь воды и грунта в водяных землечерпательных работах. — Прим. ред.), тушением экзогенных и эндогенных пожаров.
Был женат, у него остались дочь и сын.
Близнец-спасатель
Евгений Земцев не сразу стал спасателем. До этого он успел поработать на угольных предприятиях Кемеровской области. В 2007 году он решил стать спасателем. Примером ему послужил брат-близнец, который к тому времени уже несколько лет работал в военизированном горноспасательном отряде.
На третьем году работы в ВГСЧ Евгений в числе других спасателей отправился на шахту «Распадская», где в результате двух взрывов погибли его коллеги-спасатели.
Зимой 2018 года МЧС России наградило его медалью «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», а три месяца спустя он отправился в Кемерово, где был привлечен к работе по ликвидации пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Напомним, тогда погибли 60 человек, большинство из которых — дети.
В октябре 2019 года многие СМИ рассказывали, как сотрудники МЧС смогли реанимировать пассажирку автобуса, потерявшую сознание в тот момент, когда транспорт проезжал мимо пожарной части. Одним из тех спасателей был Земцев, за что его наградили медалью «За содружество во имя спасения».
В феврале 2020 года Евгений Викторович должен был отпраздновать 45-летие. У него осталась жена и 19-летний сын.
Авторитет и ответственность
Добросовестный, инициативный, требовательный к себе — так характеризовали Андрея Назарова — самого взрослого члена отряда, погибшего вместе с коллегами 25 ноября на «Листвяжной». В сентябре он отпраздновал 56-летие. Среди спасателей Назаров пользовался безусловным авторитетом и уважением, в том числе за счет мужества и героизма во время ликвидации даже самых сложных техногенных катастроф.
Свой путь в спасателях он начал в ноябре 1992 года и за последующие без малого 30 лет успел освоить специальность горноспасателя, а также получить опыт по выводу людей на поверхность после подземных аварий.
В разные годы был награжден различными наградами, в том числе нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» и областной медалью «За честь и мужество».
У него была жена и взрослая дочь.
Из шахтеров в спасатели
Наибольший опыт работы в системе ВГСЧ был у Олега Носанчука, который за 29 лет службы сумел пройти путь от респираторщика до помощника командира отряда. До этого он, как и многие другие, успел поработать в сфере угледобычи, после чего пришел в спасатели.
Большую часть опыта он получил, спасая своих бывших коллег — работников шахт. Как и остальные сотрудники погибшего звена, он регулярно повышал свои профессиональные навыки и привлекался к ликвидации самых разных аварий, связанных со взрывами, обрушениями, внезапными выбросами, прорывами воды и пульпы, тушением экзогенных и эндогенных пожаров.
Среди его областных и ведомственных наград — медаль «За спасение погибавших», к которой представляют тех, кому удалось с риском для жизни сохранить жизнь человеку, а также «За честь и мужество» и «За служение Кузбассу».
В начале октября ему исполнилось 53 года. У него остались две взрослых дочери, был женат.