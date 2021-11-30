Ценой жизни: вспоминаем погибших на «Листвяжной» горноспасателей

Имя звеньевого медика Александра Заковряшина теперь известно всей стране. Вместе с другими спасателями 25 ноября он прибыл на шахту «Листвяжная» в составе одной из медицинских бригад экстренного реагирования Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда. Около суток горноспасатель считался погибшим, но, проведя ночь в недрах взорвавшейся шахты, чудом сумел выйти к людям, став единственным выжившим из своего звена.



Александр Анатольевич живет в Новокузнецке. В 1993 году он окончил Кемеровский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», спустя еще пять лет получил специальность «травматология и ортопедия». Более 10 лет Заковряшин проработал врачом в травматологических отделениях горбольниц Киселёвска и Новокузнецка. В медицинскую службу ВГСЧ (военизированный горноспасательный отряд) он пришел в 2010 году, на сегодняшний день он является помощником командира взвода.



Александра Заковряшина коллеги характеризуют как грамотного специалиста.



Спасение людей на «Листвяжной» далеко не первая операция, в которой он принимал участие. Ранее его в основном привлекали к авариям на угольных предприятиях юга Кемеровской области, где он отвечал за медицинское обеспечение и оказывал помощь пострадавшим.

