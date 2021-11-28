На Владимировской сошлись боками три автомобиля — пробка растянулась на полтора километра

Днём 28 ноября произошло ДТП на улице Владимировской: на повороте на Владимировский спуск не смогли разъехаться три автомобиля. В результате оказались перекрыты три из четырёх полос дороги.
О происшествии сообщила корреспондент НГС Александра Бруня. По её словам, ДТП собрало пробку длиной около полутора километров: от места аварии до выезда на Влладимировскую с улицы Сухарной.
Инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков напомнил простые правила поведения на заснеженных городских улицах.
— Просьба соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал — это всё, что нужно соблюдать в такую погоду, — отметил он.
Ранее на этой неделе в метель на трассах под Новосибирском произошло несколько аварий: водители отметили, что дорога очень скользкая, и машины заносит.