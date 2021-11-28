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На Владимировской сошлись боками три автомобиля — пробка растянулась на полтора километра

ДТП произошло на перекрёстке с Владимировским спуском

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Три автомобиля плотно прижались друг к другу на перекрёстке и перекрыли почти весь проезд

Три автомобиля плотно прижались друг к другу на перекрёстке и перекрыли почти весь проезд

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Днём 28 ноября произошло ДТП на улице Владимировской: на повороте на Владимировский спуск не смогли разъехаться три автомобиля. В результате оказались перекрыты три из четырёх полос дороги.

О происшествии сообщила корреспондент НГС Александра Бруня. По её словам, ДТП собрало пробку длиной около полутора километров: от места аварии до выезда на Влладимировскую с улицы Сухарной.

Инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков напомнил простые правила поведения на заснеженных городских улицах.

— Просьба соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал — это всё, что нужно соблюдать в такую погоду, — отметил он.

Ранее на этой неделе в метель на трассах под Новосибирском произошло несколько аварий: водители отметили, что дорога очень скользкая, и машины заносит.

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ДТПулица ВладимировскаяГИБДД в Новосибирске
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