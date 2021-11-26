В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области один из шахтеров найден живым спустя сутки после взрыва

На шахте в Кемеровской области спустя сутки после аварии найден живым один шахтер. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. ЧП произошло утром 25 ноября — около 9 утра по местному времени появилось сообщение о взрыве на шахте «Листвяжная». В момент взрыва в шахте находились 287 человек.
В телеграм-канале «Цивилев.Live» сообщается, что пострадавшего сейчас везут в больницу, подробности уточняются.
Ранее власти Кузбасса официально признали погибшими 52 человека, в том числе пропавших — 35 горняков и 3 горноспасателей. Сообщалось также о том, что в больницах находятся 38 шахтеров и 11 горноспасателей.
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