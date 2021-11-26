«Тебя сожгут живую»: полиция отдала врачам мужчину, который угрожал новосибирской чиновнице

В Новосибирске задержали мужчину, который угрожал сжечь и расправиться с семьей руководителя оперативного штаба при Минобре НСО по коронавирусу Оксаны Василенко.



Угрозы от сибиряка женщина начала получать еще в октябре.

— Он стал участником паблика, где обсуждаются темы образования. Позже пытался публиковать темы, не связанные с детьми и образованием, имеющие агрессивную тематику. Я как администратор их отклоняла, и вчера он начал угрожать, звонить, писать. Когда предупредила его, что приму меры и обращусь в полицию, начал орать, что он всех нас ждет, — рассказала корреспонденту НГС Оксана Василенко.