«Тебя сожгут живую»: полиция отдала врачам мужчину, который угрожал новосибирской чиновнице

В Новосибирске задержали мужчину, который угрожал сжечь и расправиться с семьей руководителя оперативного штаба при Минобре НСО по коронавирусу Оксаны Василенко.
Угрозы от сибиряка женщина начала получать еще в октябре.
— Он стал участником паблика, где обсуждаются темы образования. Позже пытался публиковать темы, не связанные с детьми и образованием, имеющие агрессивную тематику. Я как администратор их отклоняла, и вчера он начал угрожать, звонить, писать. Когда предупредила его, что приму меры и обращусь в полицию, начал орать, что он всех нас ждет, — рассказала корреспонденту НГС Оксана Василенко.
Женщина думает, что ее могли с кем-то перепутать, но решила обратиться за помощью.
— Он прекрасно понимал, где я работаю. Начались угрозы, что утром он разобьет витрины. Его место работы указано в аккаунтах, я позвонила по одному из номеров, там подтвердили, что такой человек у них работает. Написала заявление в полицию, — объяснила женщина. — Он оказал активное сопротивление полиции, орал на весь микрорайон. Напротив находится школа. В его аккаунтах есть посты, связанные с преследованием, убийствами, скриншот аккаунта
Аудио с угрозами имеется в распоряжении редакции, но из-за огромного количества матов опубликовать его невозможно. Приводим часть цитаты
— Ты поняла меня, *** оборонная. Я обращусь в один отдел ***, *** поганая, ***. И тебя сожгут *** живую ***, поняла меня ***, ***. Сколько ты там квартир *** обесточила ***, сколько уничтожила гнида поганая ***. Не смей меня своими ультразвуковыми ударами *** волновать ***, — записал мужчина звуковое сообщение.
На странице задержанного в Facebook говорится, что он работает в одном из ЧОПов. Корреспондент НГС связалась с его начальником, который сообщил, что тот уволился еще летом.
— Где он сейчас работает, я не знаю. Как к сотруднику у меня к нему не было претензий, — рассказал мужчина.
В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию:
— Заявление принято. Личность гражданина установлена. В настоящее время он передан сотрудниками полиции в медицинское учреждение, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В начале ноября мы рассказывали историю угроз от микрофинансовой организации МКК «ДнД». Они превратили жизнь родных и близких Натальи в настоящий кошмар: матерились, оскорбляли, угрожали, поставили телефоны на автопрозвон. Угрозы поступали не только семье, но и коллегам ее матери, которая работает учительницей в школе.