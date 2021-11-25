ЧП на шахте в Кузбассе: собираем всю информацию в режиме онлайн

Один человек погиб в результате ЧП на «Листвяжной». Об этом сообщили в телеграм-канале «Кузбасс.Официально».

По данным Кузбасского центра медицины катастроф, на 12:00 было 43 пострадавших. Двое находились в тяжелом состоянии, 41 — в состоянии легкой и средней тяжести. На место вылетел вертолет санавиации с бригадой медиков на борту.

Как пишет телеграм-канал Mash Siberia, погибшему было 23 года. Он отработал на шахте всего два месяца.