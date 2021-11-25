ЧП на шахте в Кузбассе: собираем всю информацию в режиме онлайн

Один человек погиб в результате ЧП на «Листвяжной». Об этом сообщили в телеграм-канале «Кузбасс.Официально».
По данным Кузбасского центра медицины катастроф, на 12:00 было 43 пострадавших. Двое находились в тяжелом состоянии, 41 — в состоянии легкой и средней тяжести. На место вылетел вертолет санавиации с бригадой медиков на борту.
Как пишет телеграм-канал Mash Siberia, погибшему было 23 года. Он отработал на шахте всего два месяца.
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Как сообщили в пресс-службе АПК, губернатор Сергей Цивилёв возглавил оперштаб по ликвидации последствий аварии на «Листвяжной».
— В настоящее время 236 человек вывели на поверхность, продолжается эвакуация. На месте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России, на подъезде еще 7, — говорится в сообщении пресс-службы.
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В комментариях к нашим публикациям о произошедшем ЧП появились сообщения о том, что один человек погиб и 11 пропали. Однако в оперативных службах нам сообщили, что эта информация не находит подтверждения.
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— На место также выехал прокурор Кемеровской области Александр Блошкин. Он будет координировать работу правоохранительных органов и органов контроля по оказанию помощи работникам шахты, ликвидации последствий задымления и выяснению причин произошедшего, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В ведомстве добавили, что на месте продолжаются спасательные работы.
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В результате ЧП на шахте пострадали 40 человек. Об этом NGS42.RU рассказал пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик. Он уточнил, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней и легкой степени тяжести.
— Сейчас они все доставлены в медучреждение, проходят обследования, после чего будет определена степень тяжести и будет принято решение о госпитализации, — сказал Антон Дужик.
Он добавил, что на месте происшествия сейчас подготавливают площадку для вертолета санавиации. Он вылетит из Кемерова и заберет пострадавших в тяжелом состоянии.
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— На данный момент на шахте работают более 5 отделений ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть. — Прим. ред.), также туда следуют дополнительные силы, — сообщили NGS42.RU в пресс-службе главка МЧС по Кузбассу.
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Как сообщает NGS42.RU источник в оперативных службах, еще не все горняки вышли на поверхность.
— Около 40 человек остаются в шахте, они выходят на поверхность, — сказал осведомленный источник.
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Как сообщили NGS42.RU в пресс-службе регионального следкома, на место выехали сотрудники кузбасского СК.
По данным СКР, на данный момент идет эвакуация, выведено 70 из 115 горняков, среди которых есть пострадавшие.
— Ряд работников пострадал от отравления дымом, число пострадавших уточняется. По данному факту проводится доследственная проверка, — сказал сотрудник пресс-службы.
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Как сообщает Mash Siberia, в шахте на момент взрыва находились 287 человек. Из них 183 эвакуировались, 104 сотрудника пока не отметились. 15 горняков госпитализированы.
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На шахту «Листвяжная» выехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.
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По последним данным источника NGS42.RU, пострадали в результате ЧП 15 человек.
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После задымления прокуратура Кемеровской области начала проверку.
— Сегодня произошло задымление на шахте «Листвяжная», работники предприятия выводятся на поверхность. Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования для их устранения.
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ООО «Шахта "Листвяжная"» находится в Беловском округе. Угледобывающее предприятие было образовано в октябре 2003 года.
Предприятие входит в состав АО «СДС-Уголь», которое является учредителем шахты. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2020 года выручка составила 9,4 млрд рублей, чистая прибыль — 836,7 млн.
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Факт ЧП NGS42.RU подтвердили в Ростехнадзоре. В ведомстве добавили, что сотрудники уже отправились на место.
— Да, на шахте произошел инцидент. Мы ждем информации. Где-то час назад произошло, а что именно — не можем сказать, — сообщили в Ростехнадзоре.
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В пресс-службе «СДС», которой принадлежит шахта, сведения о пострадавших не сообщили.
— Очень просим вас воздержаться от информации на предмет пострадавших. Пока она не получена и не подтверждена. Задымление произошло, да, это факт. Но это всё, что я могу сказать, — сказала начальник департамента по связям с общественностью холдинговой компании «СДС» Татьяна Думенко.
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Как сообщил NGS42.RU источник в экстренных службах, сигнал о ЧП поступил в 09:08. В этот момент в шахте находились 287 человек.
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