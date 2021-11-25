«Было море горячей воды»: на улице Героев Революции прорвало трубу и затопило частный сектор

В Новосибирске прорвало трубу и затопило частный сектор горячей водой
В Новосибирске на улице Героев Революции прорвало трассу, и горячая вода залила частный сектор, а пар затянул всё вокруг. Инцидент произошел сегодня около 01:00.
— Кипяток пошел во дворы частного сектора, который там рядом с многоэтажками. Там было настоящее море горячей воды — хлынуло и разлилось. Всё это, конечно, быстро замерзнет, и будет каток, — рассказал корреспонденту местный житель Константин.
Согласно сервису «Мой дом», без тепла и горячей воды остались 13 домов. Работы по устранению дефекта теплотрассы должны закончиться сегодня к 17:00.
Редакция НГС обратилась за комментариями в СГК.
Вечером в среду, 24 ноября, жители нескольких многоквартирных домов на улицах Высоцкого и Лазурной сообщили в редакцию о том, что у них с раннего утра нет отопления.