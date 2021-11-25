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«Было море горячей воды»: на улице Героев Революции прорвало трубу и затопило частный сектор

Аварию на теплотрассе будут устранять до вечера

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Горячая вода залила всё вокруг

Горячая вода залила всё вокруг

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В Новосибирске прорвало трубу и затопило частный сектор горячей водой

В Новосибирске на улице Героев Революции прорвало трассу, и горячая вода залила частный сектор, а пар затянул всё вокруг. Инцидент произошел сегодня около 01:00.

— Кипяток пошел во дворы частного сектора, который там рядом с многоэтажками. Там было настоящее море горячей воды — хлынуло и разлилось. Всё это, конечно, быстро замерзнет, и будет каток, — рассказал корреспонденту местный житель Константин.

Согласно сервису «Мой дом», без тепла и горячей воды остались 13 домов. Работы по устранению дефекта теплотрассы должны закончиться сегодня к 17:00.

Согласно сервису «Мой дом», без тепла и горячей воды остались 13 домов

Согласно сервису «Мой дом», без тепла и горячей воды остались 13 домов

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Редакция НГС обратилась за комментариями в СГК.

Вечером в среду, 24 ноября, жители нескольких многоквартирных домов на улицах Высоцкого и Лазурной сообщили в редакцию о том, что у них с раннего утра нет отопления.

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отоплениепрорыв теплотрассы
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