На МЖК несколько многоквартирных домов почти сутки сидят без отопления

Без отопления почти сутки находятся 16 зданий на МЖК в Новосибирске
Вечером в среду, 24 ноября, жители нескольких многоквартирных домов на улицах Высоцкого и Лазурной сообщили в редакцию о том, что у них с раннего утра нет отопления.
— Нет отопления на МЖК с 5 утра. Обещают сделать завтра только. А мы, по-моему, замерзнем, — сообщил читатель.
По данным портала «Мой Новосибирск», подачу тепла остановили в 4 утра из-за дефекта на теплотрассе около Лазурной, 32. В результате без отопления остались 16 зданий, в том числе школа и несколько многоэтажек. Тепло обещали вернуть в 20:00, однако затем окончание отключения сдвинулось на 2 часа ночи 25 ноября.
— Устраняем дефект на тепломагистрали, к 2 часам ночи работы будут завершены, — прокомментировали в пресс-службе СГК.
Ранее синоптики сообщили, что к Новосибирску приближается похолодание до -17 градусов и сильный порывистый ветер.