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Тема дняСкандал в школе: за полгода уволились 14 человек
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На МЖК несколько многоквартирных домов почти сутки сидят без отопления

Под отключение также попало здание школы

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Тепло должно вернуться в дома около двух часов ночи

Тепло должно вернуться в дома около двух часов ночи

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Без отопления почти сутки находятся 16 зданий на МЖК в Новосибирске

Вечером в среду, 24 ноября, жители нескольких многоквартирных домов на улицах Высоцкого и Лазурной сообщили в редакцию о том, что у них с раннего утра нет отопления.

— Нет отопления на МЖК с 5 утра. Обещают сделать завтра только. А мы, по-моему, замерзнем, — сообщил читатель.

По данным портала «Мой Новосибирск», подачу тепла остановили в 4 утра из-за дефекта на теплотрассе около Лазурной, 32. В результате без отопления остались 16 зданий, в том числе школа и несколько многоэтажек. Тепло обещали вернуть в 20:00, однако затем окончание отключения сдвинулось на 2 часа ночи 25 ноября.

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— Устраняем дефект на тепломагистрали, к 2 часам ночи работы будут завершены, — прокомментировали в пресс-службе СГК.

Ранее синоптики сообщили, что к Новосибирску приближается похолодание до -17 градусов и сильный порывистый ветер.

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СГКкоммунальная аварияотопление
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