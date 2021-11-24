«Мне конец, меня убьют». Почему пассажир самолета Шарм-эш-Шейх — Самара покончил с собой, а родные не верят в суицид

Таинственная гибель пассажира самолета Шарм-эш-Шейх — Самара Александра Докшина взбудоражила всех. Первая озвученная версия — суицид. Звучит странно, с учетом того, что человек летел с отдыха. Да и близкие Александра утверждают: проблем ни на работе, ни в семье не было, и, возможно, случившееся — трагическая случайность в результате рецидива недавно перенесенного заболевания. Некоторые СМИ уже поспешили заявить, что у погибшего были проблемы с психикой. Так что всё же могло произойти?



Александру Докшину было 48 лет. Жена, две прекрасные дочери и успешная работа. Семья любила путешествовать в теплые края. Бывало, что Александр летал на море один.