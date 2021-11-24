«Мне конец, меня убьют». Почему пассажир самолета Шарм-эш-Шейх — Самара покончил с собой, а родные не верят в суицид

Таинственная гибель пассажира самолета Шарм-эш-Шейх — Самара Александра Докшина взбудоражила всех. Первая озвученная версия — суицид. Звучит странно, с учетом того, что человек летел с отдыха. Да и близкие Александра утверждают: проблем ни на работе, ни в семье не было, и, возможно, случившееся — трагическая случайность в результате рецидива недавно перенесенного заболевания. Некоторые СМИ уже поспешили заявить, что у погибшего были проблемы с психикой. Так что всё же могло произойти?
Александру Докшину было 48 лет. Жена, две прекрасные дочери и успешная работа. Семья любила путешествовать в теплые края. Бывало, что Александр летал на море один.
Последней поездкой стало путешествие в Египет. Оно с самого начала было весьма неудачным. До возвращения домой Александр сильно отравился, пришлось вызывать скорую помощь и ставить капельницу. Но всё равно чувствовал он себя неважно. Тем не менее родные 23 ноября уже ждали главу семейства дома, были постоянно на связи, а потом вдруг — страшное известие о его смерти. Александр погиб на борту самолета. Причем при очень странных обстоятельствах.
Самолет вылетел из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Самару ночью 22 ноября. Пассажиры рассказали, что во время посадки Александр вел себя странно. Якобы он разговаривал сам с собой, напугав рядом сидящих пассажирок, но потом выпил воды и успокоился. Когда самолет начал набирать высоту, Александр отошел в туалет. Стюардессы заметили его пропажу минут через 15. Они пытались открыть дверь. Но пассажир чем-то заблокировал щеколду. Когда дверь сняли с петель, было уже поздно. Александр не подавал признаков жизни. Врачи, оказавшиеся на борту, сделать уже ничего не смогли.
— Этот мужчина сидел прямо за мной. Когда мы были на рулежке, я услышал от него: «Мне конец, меня убьют». Что-то такое говорил. Подумал, что он с кем-то по телефону разговаривает, и не стал оборачиваться. Потом он пошел в туалет, который находился в хвосте самолета. По правилам его не должны были туда пускать, но у нас стюардесса была маленькая, хрупкая девушка, и она вряд ли бы смогла остановить его. А через 10–15 минут, когда мы уже взлетели, бортпроводник начала искать врача. Оказалось, пассажира нашли в бессознательном состоянии в туалете. Пришлось даже взламывать дверь. На борту было трое врачей. Они начали откачивать мужчину. Но остальные пассажиры не понимали, что произошло. В скором времени мы приземлились в Каире. В кресле, где сидел погибший пассажир, осталась небольшая сумка. У нее был отстегнут ремешок, — рассказал журналисту 76.RU один из пассажиров.
В Каире самолет простоял несколько часов.
— Сначала пришел местный медик — констатировал смерть туриста. Потом приехал представитель российского посольства, вел переговоры. Затем появился секьюрити — забрал сумку, вещи погибшего и уехал. И только после этого нас дозаправили и мы полетели дальше.
Египетские полицейские отказались оставлять тело Докшина в Каире. Поэтому его погрузили в багажное отделение самолета. В итоге борт приземлился в Самаре с задержкой на 5 часов — в
Следователи приступили к выяснению обстоятельств происшествия. И представители авиакомпании, и правоохранители заявили, что предварительная версия смерти пассажира — суицид.
Однако близкие Александра в это не верят. Они не могут взять в толк, как такой позитивный, добродушный человек, а о нем говорят только так, мог сделать с собой такое, не пожалев родных.
— Мы с Сашей были знакомы более 30 лет. Когда он пришел к нам, во Всероссийское общество автомобилистов, был еще мальчишкой. Хорошо учился — окончил техническое училище, а потом сам стал хорошим специалистом. Специализировался на защите автомобилей от угона, установке охранных систем. Мы так сдружились, что буквально стали семьей. У Саши рано умерли родители, и он предложил мне стать его крестным отцом. Это было осознанное решение — ему было около 20 лет. Я, конечно, согласился. Впоследствии Саша стал крестным отцом моего ребенка. Нас всегда связывало что-то большее, чем дружба. Он всегда, когда была возможность, приходил на помощь, помогал чем мог. Известие о смерти Саши стало для меня шоком. Его будет очень не хватать, — сказал член самарского отделения Всероссийского общества автомобилистов Олег Мартин.
По его словам, проблем ни в семье, ни на работе у Александра не было:
— В последние годы Саша работал автомехаником в Самарском областном учебном комбинате — занимался организацией технического обслуживания учебных автомобилей. Были, конечно, рабочие ситуации, сложности, но ничего серьезного. Я специально обзвонил коллег. Дома тоже всё было хорошо. Саша недавно стал дедушкой. Старшая дочка от первого брака родила малыша. Это большое счастье. Младшая дочь еще в начальные классы школы ходит. Есть любящая жена. И даже мысли нет, что он мог совершить суицид.
Самарский областной учебный комбинат входит в состав самарского отделения Всероссийского общества автомобилистов (ВОА). Включает в себя сеть автошкол, расположенных в Самаре и других городах региона. Само ВОА оказывает различные услуги автомобилистам — начиная от подготовки водителей, покупки автомобиля и его страхования, оценки недвижимости и оценки автотранспорта, заканчивая юридической помощью в спорных вопросах.
Олег Мартин предположил, что причиной смерти Александра могла стать трагическая случайность:
— У Саши в прошлом году было заболевание, связанное с сосудами. После лечения в больнице встал на ноги — спасибо врачам. Но последствия остались. У этого заболевания есть такие проявления, как головокружение и тошнота. Я знаю, что такое перепады давления при разных высотах... Возможно, когда самолет взлетал, Саше стало плохо. И он, взяв себя в руки, решил дойти до туалета, чтобы не создавать проблемы в салоне другим пассажирам. Там ему могло стать еще хуже, закружилась голова и произошла трагическая случайность. То есть причина могла быть вызвана не умышленным действием, а заболеванием. Мы говорили ему, что лучше не летать при таком состоянии. Но он решил иначе.
Установить истинную причину смерти Александра теперь предстоит судмедэкспертам. От результатов будет зависеть дальнейшее развитие событий. Мы следим за развитием событий.