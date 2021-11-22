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Женщина провалилась в Обь на Михайловской набережной — ей потребовалась помощь спасателей

Она рассказала, что гуляла вдоль берега и упала под лед

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Пострадавшую передали врачам скорой помощи

Пострадавшую передали врачам скорой помощи

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Женщина провалилась под лед на Михайловской набережной в Новосибирске

Вчера вечером, 21 ноября, в районе Михайловской набережной в воду провалилась женщина. Её заметили прохожие и вызвали спасателей.

Как рассказали в службе МАСС, информация об инциденте поступила в 21:34.

— Поступила информация от женщины, что, прогуливаясь по Михайловской набережной, она наблюдает на реке Обь, в районе опоры Октябрьского моста какой-то силуэт, похожий на человека, — рассказали спасатели.

На разведку выехал экипаж спасателей, а на Обь вышел аэробот. 32-летнюю женщину обнаружили в районе 2-й опоры моста, она была по пояс в воде. Спасатели помогли женщина забраться на аэробот и отвезли на берег.

Женщину эвакуировали на аэроботе

Женщину эвакуировали на аэроботе

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— Женщина получила переохлаждение и была укутана в тёплые одеяла, также, попутно была вызвана бригада врачей скорой помощи. Как она пояснила спасателям, она просто гуляла вдоль реки и случайно провалилась в воду, — добавили в МАСС,

Пострадавшую передали врачам скорой помощи.

— Прогулки вдоль кромки льда и береговой линии Оби опасны, так как лёд не сформировался, сильное течение не даст полностью замёрзнуть реке даже в крепкие морозы. Особенно опасны такие прогулки ночью, в тёмное время суток. Просто чудо, что женщина была замечена с берега редкими вечерними прохожими. Она реально могла погибнуть от переохлаждения или утонуть, — подчеркнули спасатели.

В апреле этого года по Оби на льдине унесло двух подростков. Тогда их тоже заметила случайна прохожая и вызвала спасательную службу. Инцидент попал на видео.

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ледопасностьспасатели
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