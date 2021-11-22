Женщина провалилась в Обь на Михайловской набережной — ей потребовалась помощь спасателей

Вчера вечером, 21 ноября, в районе Михайловской набережной в воду провалилась женщина. Её заметили прохожие и вызвали спасателей.

Как рассказали в службе МАСС, информация об инциденте поступила в 21:34.

— Поступила информация от женщины, что, прогуливаясь по Михайловской набережной, она наблюдает на реке Обь, в районе опоры Октябрьского моста какой-то силуэт, похожий на человека, — рассказали спасатели.



На разведку выехал экипаж спасателей, а на Обь вышел аэробот. 32-летнюю женщину обнаружили в районе 2-й опоры моста, она была по пояс в воде. Спасатели помогли женщина забраться на аэробот и отвезли на берег.