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Иномарка столкнулась с фурой на трассе под Новосибирском. Один человек погиб

ДТП случилось на 959-м километре трассы «Омск — Новосибирск»

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Погиб пассажир «Фольксваген-Поло»

Погиб пассажир «Фольксваген-Поло»

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В Новосибирской области пассажир Volkswagen Polo погиб в ДТП с грузовиком

Вчера вечером, 20 ноября, на трассе Р-254 «Омск — Новосибирск» легковой автомобиль столкнулся с фурой. Один человек погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП произошло на 959-м километре трассы в направлении Новосибирска.

— В 19:00 44-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген-Поло», совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом. Автомобиль «Скания» в этот момент находился на полосе попутного движения после ДТП с «Вольво», — рассказали в полиции.

48-летний пассажир «Фольксваген-Поло» скончался на месте от полученных травм.

В сентябре на 1-м Мочищенском шоссе в Новосибирске столкнулись два легковых автомобиля и фура. Одного из водителей госпитализировали с переломом ноги.

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ДТПМВД
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