Иномарка столкнулась с фурой на трассе под Новосибирском. Один человек погиб

В Новосибирской области пассажир Volkswagen Polo погиб в ДТП с грузовиком
Вчера вечером, 20 ноября, на трассе Р-254 «Омск — Новосибирск» легковой автомобиль столкнулся с фурой. Один человек погиб.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП произошло на
— В 19:00 44-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген-Поло», совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом. Автомобиль «Скания» в этот момент находился на полосе попутного движения после ДТП с «Вольво», — рассказали в полиции.
48-летний пассажир «Фольксваген-Поло» скончался на месте от полученных травм.
В сентябре на 1-м Мочищенском шоссе в Новосибирске столкнулись два легковых автомобиля и фура. Одного из водителей госпитализировали с переломом ноги.