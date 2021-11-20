В Новосибирской области фуру развернуло поперек трассы — образовалась длинная пробка

Вечером в субботу, 20 ноября, в Чулымском районе Новосибирской области около села Кокошино фура перекрыла трассу Р-254 . Из-за этого на дороге растянулись пробки.

Как сообщает подписчик паблика «Инцидент. Новосибирск», большегруз развернуло из-за сильного гололеда. Он зацепил опоры отбойника и перекрыл все полосы движения. Из-за этого в обе стороны, по словам очевидца, образовались огромные заторы — со стороны Новосибирска он достигал почти 20 километров.

— Уже 4 часа пытаются его выдернуть — безуспешно. Насадился на опоры отбойника. Обошлось без пострадавших, — поясняет подписчик.