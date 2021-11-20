В Новосибирской области фуру развернуло поперек трассы — образовалась длинная пробка

Фуру развернуло поперек трассы под Новосибирском
Вечером в субботу, 20 ноября, в Чулымском районе Новосибирской области около села Кокошино фура перекрыла трассу
Как сообщает подписчик паблика «Инцидент. Новосибирск», большегруз развернуло из-за сильного гололеда. Он зацепил опоры отбойника и перекрыл все полосы движения. Из-за этого в обе стороны, по словам очевидца, образовались огромные заторы — со стороны Новосибирска он достигал почти 20 километров.
— Уже 4 часа пытаются его выдернуть — безуспешно. Насадился на опоры отбойника. Обошлось без пострадавших, — поясняет подписчик.
На момент публикации на данном участке отмечено два дорожно-транспортных происшествия, однако пробок почти не осталось. Самая длинная со стороны Омской области — около 5 километров.
В Управлении ГИБДД по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.
Вчера вечером на Бердском шоссе «Тойота» перевернулась на крышу, из-за чего на дороге образовалась многокилометровая пробка.