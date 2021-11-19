Операция стоила 1,13 миллиона: возбуждено дело после смерти известного блогера из Новосибирска

Операция погибшего блогера из Новосибирска обошлась в 1,13 миллиона
Следователи Красноярского края возбудили уголовное дело по факту смерти после пластической операции
Дело будут расследовать по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Следователи уже изъяли документацию о деятельности клиники, историю течения пластической операции. Проводится судебно-медицинская экспертиза.
— Возбуждено дело после смерти известного блогера из Новосибирска, — сообщает СК РФ по НСО.— 1 ноября 2021 года в одной из клиник пластической хирургии, расположенной в Центральном районе города Красноярска, по заключенному договору об оказании медицинских услуг женщине проведена хирургическая операция стоимостью 1 миллион 130 тысяч рублей, после которой на следующие сутки она скончалась. По предварительным данным экспертов, смерть пациентки наступила в результате тромбоэмболии легочных путей, — сообщает СК РФ по НСО.
Корреспонденту NGS24.RU от собственного источника в органах власти стало известно, что клиника, в которой оперировалась девушка, находится на Мира, 93. По этому адресу работает Красноярский центр пластической хирургии. В учреждении отказались комментировать данную ситуацию, контакты руководства для связи не предоставили. Главный врач клиники на вопросы нашего корреспондента также не ответил.
О своей проверке после инцидента следователи сообщали 11 ноября.
Яна Фиалковская была коучем по похудению, специализировалась на кето-диете. Два года назад Яна стала героиней публикации НГС. Тогда сибирячка рассказала, как похудела на 60 кг за один год, скорректировав режим питания. Со слов ее знакомых, Яна приехала в Красноярск, чтобы убрать лишнюю кожу после похудения с живота и подтянуть грудь.